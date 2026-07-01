Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет

Армия

Сегодня в Вооруженных силах Казахстана отмечается День сержанта, являющего надежной опорой командиров всех уровней и важнейшим звеном в подготовке, воспитании и поддержании воинской дисциплины среди военнослужащих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Минобороны

История праздника связана с Указом Президента, когда 1 июля 1996 года был образован кадетский корпус Министерства обороны. Это решение стало отправной точкой в становлении профессионального сержантского корпуса независимого Казахстана и заложило основу современной модели подготовки младших командиров.

В 2021 году 1 июля был официально утвержден как День сержанта. В этом году профессиональный сержантский корпус Вооруженных сил отмечает 30 лет со дня образования.

За три десятилетия в Казахстане сформирована собственная современная система подготовки профессиональных сержантов, отвечающая требованиям развития Вооруженных сил. Сегодня сержанты являются неотъемлемой частью армии. Они обеспечивают высокий уровень боевой подготовки и организуют повседневную деятельность подразделений.

Как отмечает главный сержант Вооруженных сил Казахстана мастер-сержант Темирбек Халыков, задачи сержантского состава многогранны и ответственны. Будучи ближайшими командирами для солдат, сержанты поддерживают высокий уровень воинской дисциплины, обучают и воспитывают личный состав, оказывают всестороннюю помощь офицерам в выполнении поставленных задач.  

– От их профессионализма, авторитета, знаний и личного примера во многом зависят уровень боевой выучки, морально-психологическое состояние военнослужащих и готовность подразделений к выполнению задач по предназначению, – подчеркнул мастер-сержант Т. Халыков.

Большое внимание в Вооруженных силах уделяется совершенствованию подготовки сержантского состава. В целях повышения профессионального мастерства ежегодно проводится Всеармейский конкурс на звание «Лучший сержант». Конкурсанты демонстрируют высокий уровень теоретической подготовки и практических навыков, необходимых для выполнения их профессиональных обязанностей. Кроме того, победители представляет Вооруженные силы Казахстана на международных соревнованиях.   

Наряду с этим совершенствуется учебно-методическая база Вооруженных сил. С учетом опыта современных вооруженных конфликтов переработан сборник нормативов, применяемый в процессе боевой подготовки военнослужащих.

Подготовка сержантских кадров осуществляется в пяти военных колледжах страны по десяти специальностям. Их выпускники проходят службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск.

Сержантский корпус по праву является основой профессиональной армии Казахстана. Профессионализм и преданность воинскому долгу младших командиров являются важной составляющей высокой боевой готовности Вооруженных сил и укрепления обороноспособности страны.

#минобороны #дата #сержанты

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