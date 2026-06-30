Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости

Подробнее об этом проинформировали в Акорде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Демократической Республики Конго, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев поздравил Феликса-Антуана Чисекеди Чиломбо и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости.

Президент отметил, что наша страна рассматривает Демократическую Республику Конго в качестве одного из надежных и важных партнеров на Африканском континенте. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее взаимодействие продолжит развиваться на благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Феликсу-Антуану Чисекеди Чиломбо успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Демократической Республики Конго – благополучия и процветания.