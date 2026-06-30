Общее дело семьи Томановых

Общество
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Летом столица просыпается очень рано. Люди еще не высыпали на улицы большого города, автомобили пока не выстроились в организованные потоки, а на тротуарах и в остановочных павильонах уже орудуют сотрудники коммунальных служб. Их труд, как правило, незаметен, но благодаря им Астана всегда выглядит ухоженной.

фото из личного архива Айдоса Томанова

Мастер по ручной уборке ТОО «Астана Тазалық» Айдос Томанов начинает рабочий день еще до того, как многие из нас успевают выпить первую чашку кофе. Уже в восемь утра он знает, кто из его сотрудников отправится на остановки, а кто займется санитарной очисткой улиц.

Под его руководством трудятся девять человек. И когда разговор заходит о работе, Айдос говорит не о производственных показателях, а о своих коллегах.

– Главное – чтобы все вернулись домой целыми и невредимыми. Мы работаем рядом с дорогами, возле остановок, на оживленных улицах, поэтому каждый рабочий день обязательно начинаем с инструктажа по технике безопасности, – начинает разговор мастер, за словами которого чувствуется высокая ответственность за вверенных ему людей.

Впрочем, заботиться о других он привык уже с детства. Сейчас Айдосу 43 года, в их семье четверо братьев. Когда не стало отца, жизнь в семье Томановых круто изменилась. И как это часто случается, на старших детей легло бремя ответственности и раннего взросления.

– Мама осталась одна, а время было очень тяжелое. Нужно было работать, помогать семье, поддерживать братьев. Поэтому многие свои планы и мечты пришлось отложить на потом, – вспоминает Айдос Томанов.

Сразу после окончания школы молодой человек получил специальность газоэлектросварщика. Брался за любую работу, чтобы помочь семье.

Больше пятнадцати лет Айдос проработал в ТОО «Астана-Зеленстрой», где начинал простым рабочим и дорос до должности бригадира. Однако в период пандемии на предприятии были сокращения, пришлось искать новое место работы. Младший брат Айдоса Ельнар к тому времени уже трудился в «Астана Тазалық».

– Он позвонил и сказал: «Приходи к нам, у нас как раз идет набор сотрудников». Так я и оказался здесь, – рассказывает собеседник.

Начинал с самых обычных обязанностей на участке в районе ЭКСПО: занимался уборкой территории, зимой помогал вывозить снег, а летом следил за санитарным состоянием улиц. Со временем руководство заметило его организаторские способности. Сначала назначили бригадиром, затем доверили должность мастера. Сам Айдос Томанов признается, что такого карьерного роста не ожидал.

– За это время прошел путь от рабочего до мастера. И мне приятно, что мой труд оценили и заметили, – с гордостью говорит собеседник.

Его брат Ельнар работает мастером по ручной уборке в Есильском районе. Этот участок считается одним из самых ответственных в столице: здесь расположены крупные магистрали, общественные пространства и объекты, которые ежедневно видят тысячи жителей и гостей столицы.

Еще один родственник, двоюродный брат Ерканат Томанов, работает мастером, но уже в Нуринском районе. И это еще не все. Есть в истории и женская линия. Гульшат, супруга Айдоса, трудится в «Астана Тазалық» в должности бригадира.

– Так получилось, что постепенно мы все оказались здесь, – смеется Айдос.

Каждый прошел свой путь самостоятельно. Кто-то начинал рабочим, кто-то бригадиром. Но всех их объединяло одно качество – готовность трудиться. А именно это здесь ценят больше всего.

За годы работы Айдос Томанов понял, насколько важно поддерживать порядок в городе. На маршрутах, где работают сотрудники «Астана Тазалық», проходят тысячи людей ежедневно. Но это их не пугает. Они очищают остановки, собирают мусор возле дорог, подметают тротуары и моют городские объекты. Однако иногда уже через пару часов после уборки приходится возвращаться на то же место снова.

– Люди могут принести пакет с мусором и оставить его прямо на остановке. Или окурки спокойно выбрасывают мимо урны. Конечно, хотелось бы, чтобы жители относились к городу бережнее, – посетовал Айдос Томанов, подчеркивая, что многое зависит и от самих горожан.

Когда рабочий день заканчивается, старший из Томановых едет домой, к семье, туда, где его ждут привычные разговоры, заботы. И неудивительно, что часть из них – о работе.

Астана растет, меняется, становится современнее. Ее облик и красота держатся на людях труда, кто честно и добросовестно выполняет свою работу. Среди них и семья Томановых, для которой забота о чистоте города уже не просто профессия. Это часть семейной истории.

#династия #Астана Тазалық #Ерканат Томанов #Айдос Томанов

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