Общее дело семьи Томановых

Мастер по ручной уборке ТОО «Астана Тазалық» Айдос Томанов начинает рабочий день еще до того, как многие из нас успевают выпить первую чашку кофе. Уже в восемь утра он знает, кто из его сотрудников отправится на остановки, а кто займется санитарной очисткой улиц.

Под его руководством трудятся девять человек. И когда разговор заходит о работе, Айдос говорит не о производственных показателях, а о своих коллегах.

– Главное – чтобы все вернулись домой целыми и невредимыми. Мы работаем рядом с дорогами, возле остановок, на оживленных улицах, поэтому каждый рабочий день обязательно начинаем с инструктажа по технике безопасности, – начинает разговор мастер, за словами которого чувствуется высокая ответственность за вверенных ему людей.

Впрочем, заботиться о других он привык уже с детства. Сейчас Айдосу 43 года, в их семье четверо братьев. Когда не стало отца, жизнь в семье Томановых круто изменилась. И как это часто случается, на старших детей легло бремя ответственности и раннего взросления.

– Мама осталась одна, а время было очень тяжелое. Нужно было работать, помогать семье, поддерживать братьев. Поэтому многие свои планы и мечты пришлось отложить на потом, – вспоминает Айдос Томанов.

Сразу после окончания школы молодой человек получил специальность газоэлектросварщика. Брался за любую работу, чтобы помочь семье.

Больше пятнадцати лет Айдос проработал в ТОО «Астана-Зеленстрой», где начинал простым рабочим и дорос до должности бригадира. Однако в период пандемии на предприятии были сокращения, пришлось искать новое место работы. Младший брат Айдоса Ельнар к тому времени уже трудился в «Астана Тазалық».

– Он позвонил и сказал: «Приходи к нам, у нас как раз идет набор сотрудников». Так я и оказался здесь, – рассказывает собеседник.

Начинал с самых обычных обязанностей на участке в районе ЭКСПО: занимался уборкой территории, зимой помогал вывозить снег, а летом следил за санитарным состоянием улиц. Со временем руководство заметило его организаторские способности. Сначала назначили бригадиром, затем доверили должность мастера. Сам Айдос Томанов признается, что такого карьерного роста не ожидал.

– За это время прошел путь от рабочего до мастера. И мне приятно, что мой труд оценили и заметили, – с гордостью говорит собеседник.

Его брат Ельнар работает мастером по ручной уборке в Есильском районе. Этот участок считается одним из самых ответственных в столице: здесь расположены крупные магистрали, общественные пространства и объекты, которые ежедневно видят тысячи жителей и гостей столицы.

Еще один родственник, двоюродный брат Ерканат Томанов, работает мастером, но уже в Нуринском районе. И это еще не все. Есть в истории и женская линия. Гульшат, супруга Айдоса, трудится в «Астана Тазалық» в должности бригадира.

– Так получилось, что постепенно мы все оказались здесь, – смеется Айдос.

Каждый прошел свой путь самостоятельно. Кто-то начинал рабочим, кто-то бригадиром. Но всех их объединяло одно качество – готовность трудиться. А именно это здесь ценят больше всего.

За годы работы Айдос Томанов понял, насколько важно поддерживать порядок в городе. На маршрутах, где работают сотрудники «Астана Тазалық», проходят тысячи людей ежедневно. Но это их не пугает. Они очищают остановки, собирают мусор возле дорог, подметают тротуары и моют городские объекты. Однако иногда уже через пару часов после уборки приходится возвращаться на то же место снова.

– Люди могут принести пакет с мусором и оставить его прямо на остановке. Или окурки спокойно выбрасывают мимо урны. Конечно, хотелось бы, чтобы жители относились к городу бережнее, – посетовал Айдос Томанов, подчеркивая, что многое зависит и от самих горожан.

Когда рабочий день заканчивается, старший из Томановых едет домой, к семье, туда, где его ждут привычные разговоры, заботы. И неудивительно, что часть из них – о работе.

Астана растет, меняется, становится современнее. Ее облик и красота держатся на людях труда, кто честно и добросовестно выполняет свою работу. Среди них и семья Томановых, для которой забота о чистоте города уже не просто профессия. Это часть семейной истории.