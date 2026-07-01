Алатау получил статус первого казахстанского города ускоренного развития

Экономика,Цифровизация
Дана Аменова
специальный корреспондент

Управление процессами планируют полностью доверить искусственному интеллекту в рамках концепции Alatau AI-Driven City

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Сегодня, 1 июля 2026 года, вступила в силу новая Конституция РК, которая закладывает современные механизмы для ускоренного развития регионов. Важным нововведением стало возможность внедрения специальных правовых режимов, включая статус «города ускоренного развития», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ

По данным ведомства, первой такой уникальной площадкой и новой точкой экономического роста страны станет город Алатау.

Правовую основу для масштабного проекта заложил Конституционный закон, подписанный Главой государства еще 8 мая.

Новый статус превращает Алатау в самостоятельную экономическую экосистему со своей институциональной архитектурой, которая будет внедряться поэтапно в течение 12 месяцев. С 1 июля Alatau City Authority преобразуется в полноценный госорган, а стратегическое руководство развитием города перейдет к Совету под прямым председательством Премьер-Министра.

Для международных инвесторов в Алатау создают принципиально новую среду. Специальный режим города предусматривает стабильные условия для ведения бизнеса, индивидуальный порядок лицензирования, независимое регулирование по принципу «одного окна» и международные механизмы защиты капитала.

На территории города также начнут действовать особые налоговые, таможенные и бюджетные режимы, дополненные возможностью применять лучшие мировые стандарты. Нормативную базу по архитектуре, строительству и надзору при поддержке ведущих международных консалтинговых компаний сформируют уже до конца текущего года.

Стратегическое планирование Алатау рассчитано на десятилетия вперед – сейчас готовится 30-летний Долгосрочный план развития, Мастер-план и Стратегия до 2040 года.

Сам город станет умным и технологичным: совместно с Республикой Корея на площади 330 гектаров уже проектируется цифровой район K-Smart City, к строительству которого корейские девелоперы приступят в 2027 году.

Управление процессами планируют полностью доверить искусственному интеллекту в рамках концепции Alatau AI-Driven City, которая предусматривает создание полноценного цифрового двойника города.

Экономический фундамент мегаполиса закладывается опережающими темпами. Действующая дорожная карта уже включает 36 масштабных инфраструктурных проектов. Параллельно сформирован инвестиционный портфель из 53 проектов общим объемом около 2 триллионов тенге, что позволит создать порядка 51 тысячи новых рабочих мест.

#город #развитие #МНЭ #Алатау

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