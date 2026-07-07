Более 100 тысяч зрителей собрали масштабные Open Air-концерты в Астане

В честь Дня столицы более 100 тысяч жителей и гостей Астаны стали участниками масштабных Open Air-концертов, которые одновременно прошли на двух крупнейших городских площадках — у стадиона «Астана Арена» и монумента «Қазақ елі», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

Праздничная программа у «Астана Арены» началась еще днем с работы ярмарки ремесленников, фуд-зоны, семейных и детских развлекательных площадок.

Кульминацией вечера стал большой концерт с использованием современных цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Перед зрителями выступили группа «Формат», Маржан Арапбаева, Raim, Ерке Есмахан, Алишер Каримов, BAYANSULU, Alem, Bellucci, Yenlik, Abik Jeksen и Кайрат Нуртас. Ведущими концерта стали Линара Есен и Дарын Олжабай, а одним из самых необычных элементов программы стал цифровой ведущий Батыржан Тазабеков.

Насыщенная праздничная атмосфера царила и на площади у монумента «Қазақ елі», где также собралось большое количество зрителей. На сцену вышли группа «МузАрт», Маржан Арапбаева, Айкын Толепберген, Ерке Есмахан, Raim, Kalifarniya, BAYANSULU, Yenlik, Казыбек Курайыш, Куандык Амандык, DOS, Абзал Утешов, Didar и JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP. Концерт сопровождался современными мультимедийными решениями и визуальными эффектами с использованием искусственного интеллекта.

Масштабные Open Air-концерты стали одним из главных событий праздничного дня, объединив десятки тысяч людей разных возрастов.