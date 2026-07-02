Рост цен замедляется

В нынешнем июне потребительская инфляция в республике составила 10,3%. В мае она достигала 10,4%. Таким образом, за месяц снизилась на 0,1%.
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