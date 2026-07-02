Рост цен замедляется

– В годовом выражении за последние шесть месяцев инфляция продемонстрировала заметное замедление: с 12,2% в январе до 10,3% в июне 2026 года, что указывает на общее ослабление инфляционного давления в экономике, – говорит старший эксперт Центра макроэкономических исследований и прогнозирования Инс­титута экономических исследований МНЭ РК Дана Кабылханова.

По данным эксперта, наиболее выраженная дезинфляционная динамика наблюдалась в сегменте платных услуг, где годовой рост цен снизился на 3 процентных пункта – с 12 до 9% за рассматриваемый период. В сегменте продовольственных товаров инфляция также замедлилась на 2,5 процентных пункта, с 12,9% в январе до 10,4% в июне 2026 года.

В то же время динамика цен на непродовольственные товары носила менее однородный характер: в течение отчетного периода наблюдались колебания, однако темп роста в целом сохранился на уровне января 2026 года.

– Несмотря на сохраняющееся давление со стороны роста цен на энергоносители, обусловленного энергетическим кризисом, инфляция продолжает демонстрировать тенденцию к снижению, что свидетельствует о сдержанном характере инфляционных процессов, – поясняет Дана Кабылханова.

По ее словам, применяемый Минис­терством национальной экономики комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2025–2026 годы в сочетании с проводимой Национальным банком жесткой денежно-кредитной политикой способствует сдерживанию инфляционного давления.

Комплекс мер охватывает приоритетные секторы экономики, включая транспортно-логистическую сферу, металлургическую и химическую промышленность, а также производство потребительских товаров. Существенным фактором выступает и расширение объемов финансирования через холдинг «Байтерек» (около 8 трлн тенге), направленное на поддержку инвестиционных проектов и стимулирование развития внутреннего производства.

В совокупности указанные меры формируют дополнительные дезин­фляцион­ные эффекты за счет наращивания производственных мощностей и повышения насыщенности внутреннего рынка, что находит отражение в постепенном замедлении инфляционных процессов за последние месяцы.