Президент: развитие атомной энергетики – это гарантия энергетического суверенитета страны

Президент

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на последнем в истории совместном заседании палат Парламента, сообщает Kazpravda.kz 

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Казахстан лидирует по добыче урана в мире и обладает ядерной инфраструктурой.

"Поэтому выбор в пользу атомной генерации – абсолютно правильный. Это решение народа в ходе исторического референдума в 2024 году по сути носит цивилизационный характер.  Это гарантия энергетического суверенитета страны, надежная база энергоемкой цифровой экономики будущего. В следующем году начнется строительство первой атомной электростанции", - сказал Глава государства.

В энергетическом балансе Казахстана традиционно доминируют ископаемые виды топлива – уголь, нефть, газ. Углеводороды остаются основой национальной экономики, они обеспечивают подавляющую часть валютных поступлений в бюджет. Помимо экспортных доходов, углеводородное сырье выполняет роль доступного по цене источника тепла и энергии для наших городов и сел.  

"Поэтому мы планируем ускорить газификацию страны. Поставлена задача увеличить нынешний показатель газификации (почти 65 процентов) до 80 процентов. Наряду с традиционной энергетикой внимание Правительства обращено и на "зеленую" энергетику, доля которой в энергобалансе достигла семи процентов. Для надежного энергоснабжения растущей экономики к 2029 году планируется ввести свыше 13 гигаватт новых мощностей, причем не менее четверти из них – за счет возобновляемых источников", - сообщил Президент. 

Вместе с тем огромные запасы ископаемого топлива, включая уголь, – это наше естественное конкурентное преимущество, которым мы обязаны воспользоваться в полной мере, отметил он. Поэтому в марте текущего года был принят Национальный проект по развитию чистой угольной генерации.  

"В трехлетней перспективе в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске следует построить три новых ТЭЦ с применением технологии, соответствующей высоким экологическим стандартам. Эти станции нужно построить в обязательном порядке, там много разговоров и мало дела", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #развитие #атомная энергетика

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