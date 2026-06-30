Президент: развитие атомной энергетики – это гарантия энергетического суверенитета страны

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил, выступая на последнем в истории совместном заседании палат Парламента, сообщает Kazpravda.kz

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Казахстан лидирует по добыче урана в мире и обладает ядерной инфраструктурой.

"Поэтому выбор в пользу атомной генерации – абсолютно правильный. Это решение народа в ходе исторического референдума в 2024 году по сути носит цивилизационный характер. Это гарантия энергетического суверенитета страны, надежная база энергоемкой цифровой экономики будущего. В следующем году начнется строительство первой атомной электростанции", - сказал Глава государства.

В энергетическом балансе Казахстана традиционно доминируют ископаемые виды топлива – уголь, нефть, газ. Углеводороды остаются основой национальной экономики, они обеспечивают подавляющую часть валютных поступлений в бюджет. Помимо экспортных доходов, углеводородное сырье выполняет роль доступного по цене источника тепла и энергии для наших городов и сел.

"Поэтому мы планируем ускорить газификацию страны. Поставлена задача увеличить нынешний показатель газификации (почти 65 процентов) до 80 процентов. Наряду с традиционной энергетикой внимание Правительства обращено и на "зеленую" энергетику, доля которой в энергобалансе достигла семи процентов. Для надежного энергоснабжения растущей экономики к 2029 году планируется ввести свыше 13 гигаватт новых мощностей, причем не менее четверти из них – за счет возобновляемых источников", - сообщил Президент.

Вместе с тем огромные запасы ископаемого топлива, включая уголь, – это наше естественное конкурентное преимущество, которым мы обязаны воспользоваться в полной мере, отметил он. Поэтому в марте текущего года был принят Национальный проект по развитию чистой угольной генерации.