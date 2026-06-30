Токаев провел телефонный разговор с Путиным

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки

Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным🇷🇺, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что достигнутые в ходе государственного визита Президента России в Казахстан в мае текущего года договоренности придали значительный импульс всему комплексу двустороннего взаимодействия.

Правительства двух стран обеспечивают последовательную реализацию достигнутых соглашений.

В ходе беседы особое внимание было уделено подготовке к XXII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Омске в конце июля.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.

В завершение разговора президенты условились поддерживать постоянные рабочие контакты.

#Токаев #Акорда #телефон #разговор #Путин

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