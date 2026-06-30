Сборная Германии проиграла Парагваю в серии послематчевых пенальти

ЧМ-2026

и покинула чемпионат мира

Фото: fifa.com

Под занавес первого тайма Хулио Энсисо открыл счёт в этой игре и вывел южноамериканскую команду вперёд - 0:1. На 55-й минуте немецкому нападающему Каю Хаверцу удалось сравнять счёт - 1:1. Основное время матча так и не выявило победителя.

В дополнительное время защитник сборной Германии Джонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3, а бундестим впервые в своей истории проиграла серию одиннадцатиметровых ударов на чемпионатах мира.

Таким образом сборная Парагвая на стадии 1/8 финала встретится с победителем пары Франция — Швеция.

 

#футбол #ЧМ #Германия #Парагвай

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