В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала

Транспорт

В Карагандинской области после завершения модернизации открылись железнодорожные вокзалы на станциях Нура, Караганда-Сортировочная и Жана Караганда, а также обновленная пассажирская платформа на станции Айса Шетского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта

Фото: Минтранспорта

Это первые из 14 железнодорожных вокзалов и пассажирских платформ региона, которые обновляются в рамках масштабной программы модернизации, реализуемой по поручению Главы государства. Ее цель – повысить качество обслуживания пассажиров, обеспечить комфортные условия ожидания и сделать транспортную инфраструктуру более современной и доступной.

В ходе работ полностью обновлены фасад и внутренние помещения здания, модернизированы инженерные сети, системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. На вокзале созданы современные зоны ожидания, улучшена навигация, обеспечены комфортные условия для маломобильных граждан.

Одним из ключевых объектов стал вокзал станции Караганда-Сортировочная, построенный в 1965 году. За годы эксплуатации здание нуждалось в комплексном обновлении. Сегодня вокзал полностью модернизирован и отвечает современным требованиям. Через станцию ежедневно проходят 21 пассажирский поезд, что делает ее одним из важных транспортных узлов региона.

Работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Карагандинской области продолжаются. До конца лета планируется завершить реконструкцию вокзалов Балхаш-2, Мойынты, Акадыр, Дария, Жарык, Мырза и Сарыбел, а также пассажирских платформ на станциях Темиртау и Сарышаган.

Всего по Казахстану в рамках программы модернизации ведется реконструкция 124 железнодорожных вокзалов. 

#модернизация #Карагандинская область #вокзалы

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