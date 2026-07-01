Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане

Сегодня вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме 15 марта. Конституционная реформа, инициированная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, закрепляет новые подходы к развитию государства, основанные на защите прав человека, укреплении общественного согласия, сохранении историко-культурного наследия и поддержке национальных ценностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: Акорда

Новеллы затрагивают несколько ключевых направлений: культуру и историю, свободу слова и творчества, институт семьи, религиозную сферу, волонтерство и благотворительность. Их реализация напрямую связана с развитием гражданского общества, повышением правовой культуры и укреплением общественного диалога.

Главное изменение для культурной сферы заключается в том, что сохранение историко-культурного наследия и поддержка национальной культуры получают статус основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан. Это означает, что развитие музеев, театров, библиотек, архивов, кинематографии, концертной деятельности и поддержка творческих работников закрепляются не только как отраслевые задачи, но и как часть конституционных ориентиров государства.

Для архивного, библиотечного и книжного дела это создает более прочную основу для сохранения документального наследия, развития культуры чтения, цифровизации фондов, продвижения национальной литературы и расширения доступа граждан к культурным ценностям. Архивы и библиотеки фактически получают дополнительное конституционное значение как институты, обеспечивающие сохранение исторической памяти и доступ к знаниям.

Отдельное значение имеют положения, связанные с языками и культурным многообразием. Конституция закрепляет право каждого человека пользоваться родным языком и культурой, свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества. Для Казахстана, где проживают представители более 100 этносов и действуют свыше 1000 этнокультурных объединений, эти нормы создают дополнительную основу для сохранения культурного наследия, развития языков и укрепления общей гражданской идентичности.

Отдельный блок изменений связан со свободой слова, информации и творчества. Новая Конституция закрепляет гарантии свободы слова, научного, технического и художественного творчества, право свободно получать и распространять информацию законными способами, запрет цензуры и охрану интеллектуальной собственности. На практике это усиливает конституционную основу для деятельности средств массовой информации, авторов, издателей, представителей культуры и искусства, креативных индустрий и организаций, создающих информационный, образовательный и культурный контент.

Для профессиональной журналистики эти нормы имеют особое значение. Сегодня в Казахстане действует более пяти тысяч средств массовой информации. На фоне роста цифровых платформ, социальных сетей, искусственного интеллекта и больших потоков данных возрастает роль проверенной, ответственной и качественной журналистики. СМИ остаются важным связующим звеном между государством и обществом: они разъясняют содержание реформ, поднимают актуальные вопросы, помогают гражданам получать социально значимую информацию и формируют культуру открытого диалога.

Конституционные гарантии свободы слова, творчества, доступа к информации законными способами и охраны интеллектуальной собственности также создают дополнительные условия для развития креативных индустрий. Кино, музыка, театр, медиа, цифровой контент, дизайн, блогинг, игровая индустрия и национальное ремесло сегодня являются не только частью культуры, но и важным направлением современной экономики. Поэтому новые нормы напрямую связаны с поддержкой авторов, творческого предпринимательства и продвижением казахстанского контента.

В части семейных ценностей в Конституции закрепляется прямая норма о том, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным государством в соответствии с законом. Также под защитой государства находятся семья, материнство, отцовство и детство. Эти положения создают конституционную основу для информационной и просветительской работы, направленной на поддержку семьи, ответственного родительства, воспитание детей и защиту их интересов.

В религиозной сфере ряд действующих принципов получает конституционное закрепление. В частности, устанавливаются светский характер государства, равенство всех перед законом и принцип отделения религии от государства. Межконфессиональное согласие отражается как одна из важных общественных ценностей. Также конституционный статус получает светский характер системы образования и воспитания, за исключением организаций духовного религиозного образования.

Эти положения имеют особое значение для Казахстана, где мир, взаимное уважение и доверие между людьми являются основой стабильности и поступательного развития. В стране действуют около 5 тысяч общественных структур, включая этнокультурные объединения, общественные объединения и другие институты гражданского общества. Новые конституционные нормы усиливают основу для их участия в укреплении общественного согласия, гражданской ответственности и конструктивного диалога между государством и обществом.

Еще одно изменение касается волонтерской деятельности и благотворительности. В новой Конституции закрепляется, что в Казахстане поощряются волонтерская деятельность и благотворительность. Это придает данному направлению конституционный статус и усиливает основу для развития добровольческих инициатив, общественных проектов, гражданского участия и культуры взаимопомощи. В стране уже действуют механизмы признания граждан и организаций, внесших вклад в волонтерство, благотворительность, меценатство и филантропию.

Таким образом, с сегодняшнего дня новые конституционные нормы будут применяться в практической работе в сферах культуры, информации, архивного, библиотечного и книжного дела, религиозной деятельности, а также во взаимодействии с институтами гражданского общества. Их реализация будет способствовать укреплению правовой культуры, развитию профессиональной журналистики, поддержке творческой инициативы и более активному участию граждан в жизни страны.

#благотворительность #волонтерство #конституция

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