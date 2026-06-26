Два золота из Праги

Так, в финале весовой категории свыше 100 кг Галымжан Кырыкбай встретился с партнером по сборной Жантилеком Нуртилепулы. Поединок завершился уверенной победой Кырыкбая, завоевавшего золотую медаль. Нуртилепулы, соответственно, стал серебряным призером. У женщин в шаге от награды остановилась Тасним Абдуали (до 48 кг) – в решающей схватке за бронзу она уступила представительнице Германии Хелен Хабиб и осталась без медали.

Напомним, ранее в весовой категории до 60 кг Шерзод Давлатов завоевал золотую медаль, а Нурадил Альжан в этом же весе стал бронзовым призером турнира.