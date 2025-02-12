Какие условия для любителей зимних видов спорта создали на курорте Ябули

IX Зимние Азиатские игры в Китае проходят не только в Харбине, но и на горнолыжном курорте Ябули - одном из самых популярных зимних курортов страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МТС РК

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Как отметили в Минтуризма, несмотря на суровые зимние условия и обильные снегопады, природные особенности региона создают идеальные условия для спортсменов и любителей зимних видов спорта.

Организаторы использовали уникальные решения, чтобы впечатлить гостей соревнований. Были возведены снежные горы и созданы различные скульптуры, придающие мероприятию особую атмосферу. На статуях изображены разнообразные сюжеты, подчеркивающие торжественность события.

В Ябули проходят соревнования по горнолыжному спорту, биатлону, лыжным гонкам, ски-альпинизму и фристайл-акробатике.