Арлан Жанабай завоевал «серебро» на этапе Кубка Азии по триатлону в Туркестане

Спортсмен стал вторым с результатом 01:47:07

Фото: НОК

В Туркестане прошёл этап Кубка Азии по триатлону, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В мужских соревнованиях представитель сборной Казахстана Арлан Жанабай завоевал серебряную медаль.

Спортсмен стал вторым с результатом 01:47:07. Первое место занял россиянин Роман Минеев, выступающий под нейтральным флагом (01:46:38). Третьим на финише был японец Рен Сато - 01:47:23).

Темирлан Темиров стал девятым, Дарын Конысбаев - 12-м, Ельмурат Канай - 23-м, Максим Шмулич - 29-м, Алинаби Маралбеков - 35-м.

У женщин лучший результат в составе сборной Казахстана показала Диана Ержанова, ставшая восьмой (02:14:43).

Арина Шульгина финишировала 12-й, Аида Ким - 13-й.