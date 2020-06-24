Каких пациентов с подозрением на COVID-19 госпитализируют, а каких оставляют лечиться дома
Жанат Тукпиев
Об алгоритме работы сотрудников скорой помощи с потенциальными носителями COVID-19 рассказал и.о. председателя правления Национального координационного центра экстренной медицины Бауыржан Джусипов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В первую очередь оценивается состояние пациента, а уже затем определяется дальнейшая тактика. Проверяются такие параметры, как наличие одышки, уровень насыщения крови кислородом. Измеряется частота дыхательных движений в минуту. При благополучных показателях пациент остается дома, передается под наблюдение участковых врачей. Если у пациента выявляется тяжелое состояние или состояние средней степени тяжести, то он госпитализируется в стационар. По этому алгоритму сейчас работают все бригады скорой помощи", – сказал Джусипов на брифинге в СЦК.
Кроме того, он отметил, что в июне зафиксирован значительный рост вызовов скорой помощи по Казахстану.
"Если раньше по республике в среднем обслуживали до 18 тысяч вызовов в сутки, то на текущий момент у нас около 22 тысяч вызовов в сутки", – заключил Джусипов.