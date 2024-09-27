Какое будущее ждет периодические издания

Великий казахский просветитель Ахмет Байтурсын­улы говорил, что газета – это глаза, уши и язык народа. Эта фраза, безусловно, не утратила ни капли своего смысла и ценнос­ти, правда, время сейчас другое: цифровизация и искусственный интеллект стали неотъем­лемой частью современности. О будущем отечественной периодики в новом мире рас­суждали на Astana Media Week 2024. На сессиях, прошедших во второй день форума, спикеры и участники говорили о синергии в развитии региональных СМИ, поднимали злободневные темы, касающиеся финансирования печатных изданий, подписной кампании, распространения газет, подготовки кадров.

ТОО «Қазақ газеттері» – бренд, основанный на слиянии ряда отечественных изданий, в том числе таких гигантов, как «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда». Богатейшие история и опыт этих газет подтверждают тот факт, что создание конечного продукта – это сложный многоуровневый процесс, в котором задействован большой штат профессионалов.

– Такие мероприятия, как Astana Media Week очень важны, поскольку подобные площадки дают возможность поднимать и обсуждать злободневные вопросы. Когда-то говорили, что печатные СМИ совсем исчезнут с медиарынка. Этого, к счастью, не случилось. Да, сегодня печатные периодические издания переживают не лучшие времена, тем не менее нужно отметить, что у газет есть свой читатель. Понимае­те, кто-то любит классические произведения, кто-то – фантастику. Газета всегда была рупором чаяний народа и имела влияние. Критические материа­лы в газетах могли послужить поводом для снятия с должнос­ти государственного чиновника, могли сдвинуть с мертвой точки решение какой-то проблемы. Печатные СМИ – необходимы, – начал свое выступление генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Қамзабекұлы.

Сегодня в товарищество входят более 10 изданий, у которых есть электронные версии. К примеру, у «Егемен Қазақстан» и «Казахстанской правды», как добавил спикер, ежедневная посещаемость сайтов доходит до 30 тыс. пользователей. И здесь нужно понимать, что создание контента, будь он цифровым или печатным, требует детальных знаний от сотрудников, в том числе и законодательства страны (авторские и смежные права), ну и, конечно, финансовой поддержки.

Необходим особый подход и относительно подготовки детского контента. Как верно отметил спикер, в Казахстане нужно задуматься о более конкретных решениях по защите детей от негативного влияния социальных сетей и Всемирной паутины в целом.

– В Японии на государственном уровне продуманы меры защиты детей и молодежи от вредной информации из Интернета. Лиги, реализующие эти меры, фильтруют поступаемые запросы. В Стране восходящего солнца проводится большая социологическая работа по выявлению потребляемого местным населением контента, – привел пример Дихан Қамзабекұлы, отдельно остановившись на необходимости развития казахстанского содержания и важности воспитания читающей нации.

Вопрос о будущем печатных СМИ звучал рефреном на протяжении всей первой сессии. Упоминались такие проблемы, как высокие затраты на типо­графские услуги, доставку бумаги. Здесь модератор сделал ремарку: мол, перевести периодику полностью в цифру – проще и дешевле.

– У меня к Вам тогда встречный вопрос, – обратился к интервьюеру глава ТОО «Қазақ газеттері», – почему известные мировые газеты до сих пор сущест­вуют в печатных версиях? Вы попробуйте найти в Интернете статью 10–15 летней давности или труды Абиша Кекилбаева. Сомневаюсь, что у Вас получится. Но их можно найти в библиотеках – в печатной газете.

Генеральный директор ТОО «Syr-media» Марат Аралбаев добавил еще несколько причин необходимости сохранения печатных изданий – отсутствие Интернета в отдаленных населенных пунктах Казахстана, а также не нужно забывать о поколении, привыкшем получать информацию из газет. К тому же, как известно, чтение печатной продукции – не только книг, но и больших сложных статей в газетах и журналах, развивает критическое мышление, улучшает навыки восприятия и анализа письменной речи. Это необходимо в том числе для сохранения и развития в обществе культуры чтения, без которой общество не сможет полноценно развиваться.

На первой сессии также обсуж­дались темы тарифообразования и доставки газет и журналов до потребителя. По последнему вопросу у представителей СМИ было немало нареканий в адрес «Казпочты» (она занимается распространением изданий по подписке до адресатов), но представители компании не пришли на форум. А ведь оперативность распространения печатных изданий в отдаленных регионах значительно влияет на информационную политику и доступ людей к актуальным сведениям. Кроме того, проблемы с доставкой напрямую влияют и на конкурентоспособность печатной продукции, на ее тиражи и подписку – даже самому преданному читателю вряд ли понравится получать ежедневную газету пачкой, раз в неделю.

Быстроте и актуальности информирования граждан была посвящена вторая сессия Astana Media Week: на ней обсуждали роль в обеспечении оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации и координации действий государственных органов ситуационных центров, где занимаются сбором и анализом информации о текущих событиях. Журналист, специалист по коммуникациям Дана Саудегерова детально познакомила участников с медиа­мониторингом, отметив, что свое­временный анализ инфополя помогает принимать обоснованные решения и корректировать информационную политику.

– Использование систем мониторинга помогает реализовывать нам идеи «слышащего государства», – дополнил коллегу Марат Жолдыбаев, руководитель информационно-аналитического центра ТОО «Редакция газеты «Қостанай таңы», РСК Костанайской области. – Мы не просто получаем запросы от населения, мы их обрабатываем, даем ответы. Применяемая система мониторинга с внедрением нейросети дает возможность структурировать, обрабатывать данные гораздо быстрее и качественнее.

Написание материалов, подготовка выхода статьи в свет, также и работа с аналитическими данными в ситуационных центрах – это все задачи «рабочих лошадок», то есть профессиональных журналистских кадров, которых, к сожалению, сегодня не хватает.

Из печатной журналистики люди уходят из-за низкой оплаты труда. И это проблема повсеместная. Однако те, кто ежегодно готовит специалистов, не исключают и того факта, что порой в отрасли оказываются «случайные люди», которые, как говорится, стучались в одну дверь, а открыли совсем другую. Поэтому поднимался вопрос и о более тщательном отборе абитуриентов на обучение профессиям, связанным с масс-медиа. Кроме того, меняться должно и само образование в этой сфере – образовательные программы должны адаптироваться для предоставления будущим журналистам навыков, необходимых для работы в условиях развития новых технологий, мультиплатформ, изменения медиа-ланд­шафта, усугубления проблем с фейковыми новостями.

Программа Astana Media Week 2024 была выстроена таким образом, что темы сессий перекликались и перетекали одна в другую. Так, после обсуж­дения того, какими должны быть профессионалы СМИ в XXI веке, было предложено поговорить и о новых журналистских жанрах, которые этот век нам принес. На форуме было предложено поговорить, в частности, о подкастах. Говорилось об особенностях этого формата, снискавшего в последние годы большую популярность.

Завершила второй день форума сессия, посвященная детскому контенту. Дискуссия на полях Astana Media Week 2024 позволила специалистам обсудить достижения отечественных контент-мейкеров, работающих в этой сфере, поговорить о различных форматах детских передач и шоу, а также затронуть важные этические вопросы.

Сегодня Astana Media Week 2024 продолжается: в программе конференции новые интересные темы (в том числе связанные с взаимодействием СМИ и госор­ганов), а завершит программу мероприятия торжественная церемония вручения Национальной премии в области печатной, радио и интернет-журналистики «Yркер-2024».