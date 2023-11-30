Канал поставки "дизайнерских" наркотиков ликвидировал КНБ

Спецоперации
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В ноябре этого года Комитет национальной безопасности Казахстана провел 18 операций по борьбе с наркобизнесом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ

Фото: пресс-служба КНБ РК

По итогам операций задержаны 27 участников группировок, подозреваемых в причастности к наркопреступлениям.

«В рамках международного сотрудничества совместно со спецслужбами Кыргызстана нейтрализован канал контрабанды 10 кг мефедрона из Алматы в Бишкек.

Пресечена деятельность двух крупных подпольных лабораторий по производству психотропных веществ в алматинском регионе и одной группировки, специализировавшейся на сбыте кокаина в столице.

А в городах Павлодаре и Семее ликвидирован региональный канал поставки так называемых «дизайнерских» наркотиков, с обнаружением 500 капсул с гашишным маслом и вейп-сигарет, содержащих наркотические вещества», – рассказали в КНБ.

В целом из незаконного оборота изъято более 150 кг наркотиков и 150 кг химических прекурсоров, предназначенных для изготовления «синтетики».

#КНБ #задержание #наркотики #спецоперации

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