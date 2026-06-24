Канат Бозумбаев проверил реализацию проектов МЭКС в Павлодарской области

Правительство

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с ходом реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС). Внимание было уделено обновлению инженерных сетей в городах Экибастуз, Аксу и Павлодар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Один из ключевых объектов модернизации в Экибастузе - тепломагистраль ТМ-16, построенная в 1972 году. До начала работ уровень износа данного участка достигал 70%, за последние четыре года здесь было зафиксировано 16 технологических нарушений II степени. Магистраль обеспечивает теплоснабжением 2 739 жителей, 43 многоквартирных жилых дома и 6 социальных объектов. На сегодня демонтажные работы на ТМ-16 выполнены на 92%, проект реализуется со 100% казахстанским содержанием. Завершение работ запланировано на август текущего года.

Следующим объектом стала магистральная тепловая сеть по улице Ленина в городе Аксу, введенная в эксплуатацию в 1980 году. Фактический износ сетей здесь достиг 83%, за последние три года на участке произошло 19 повреждений. Объект обеспечивает теплоснабжение более 9 тысяч жителей, 28 многоквартирных домов и 8 социальных объектов.

Сейчас объем реализации проекта в Аксу составляет порядка 30%. Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил обеспечить строгий контроль за темпами строительства и завершить работы в срок до 1 августа текущего года. Модернизация позволит снизить тепловые потери на 15–20% и повысить надежность всей системы города.

В Павлодаре была показана работа новой надземной тепломагистрали ТМ-20А на участке ТЭЦ-1 – НО-52, введенной в эксплуатацию в прошлом году. До модернизации износ участка составлял 90%, здесь было зафиксировано 78 нарушений. В рамках Нацпроекта было построено 6 км новой магистрали с применением 99% отечественных материалов. Объект успешно прошел первый отопительный сезон без аварийных ситуаций.

В ходе поездки были рассмотрены общие показатели региона. Всего на платформе МЭКС по Павлодарской области сформировано 69 проектов. К реализации полностью готовы 38 проектов на общую сумму 43,9 млрд тенге. В активной фазе строительства сейчас находятся 6 проектов, 1 проект в Павлодаре уже успешно завершен.

Оценивая экономику Нацпроекта и тарифную политику, заместитель Премьер-министра отметил, что рост тарифов на сегодня не покрывает инвестиционные потребности предприятий, однако нагрузка на население должна быть жестко контролируемой и обоснованной.

«Возникает определенная "вилка": тарифы сильно не поднимешь, поскольку это упирается в платежеспособность населения и предприятий, но и инфраструктура при этом устаревает. В этом году на обновление систем жизнеобеспечения по стране будет направлено порядка 1,14 трлн тенге инвестиций - это в несколько раз выше, чем направлялось ежегодно. Наша задача - до 2029 года снизить износ коммунальных сетей в целом по республике до уровня не выше 50%», - подчеркнул Канат Бозумбаев.

Заместитель Премьер-министра отдельно акцентировал внимание на защите социально уязвимых слоев населения при изменении тарифов. В Казахстане действует система жилищных пособий, которая сейчас полностью оцифровывается.

«Обеспеченные люди должны платить как положено, а малообеспеченные граждане будут находиться под защитой. Если у семьи расходы на коммунальные услуги превысят установленный порог (в среднем 10% от совокупного дохода), то все, что выше, акимат покроет за счет жилищных субсидий из местного бюджета. Сейчас Министерство труда и социальной защиты оцифровывает эту услугу, до осени она станет доступна в eGov, чтобы помощь начислялась в автоматическом режиме по заявке», - резюмировал Канат Бозумбаев.

По итогам рабочей поездки даны конкретные поручения по строгому соблюдению графиков строительства и обеспечению бесперебойной работы всей коммунальной инфраструктуры области.

Справочно: Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» реализуется до 2029 года и направлен на снижение износа инфраструктуры до 40% и сокращение аварийности на 20%.

#Павлодарская область #Бозумбаев #МЭКС

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