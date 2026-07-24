В Правительстве обсудили проект Комплексного плана стратегического развития науки

Правительство

Проект включает 72 мероприятия, объединенные в четыре стратегических направления

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под председательством заместителя Премьер-министра - министра культуры и информации РК Аиды Балаевой состоялось совещание, на котором рассмотрен проект Комплексного плана стратегического развития науки на 2026-2030 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Документ разработан Министерством науки и высшего образования, Национальной академией наук при Президенте РК совместно с отраслевыми государственными органами, местными исполнительными органами и др.

Проект включает 72 мероприятия, объединенные в четыре стратегических направления: совершенствование системы управления наукой, развитие кадрового потенциала, развитие отраслевой и региональной науки, формирование единой инновационной экосистемы. Особое внимание уделено модернизации системы управления научной деятельностью. Предлагается выстроить единый цикл управления – от определения национальных научных приоритетов до внедрения результатов исследований в экономику.

В новой модели управления научной сферой предлагается определение приоритетов науки в виде четырех уровней: первый – стратегические проекты - критически важные для национальной безопасности, технологического суверенитета, второй – перспективный – направления с потенциалом технологического рывка, третий – базовый – фундаментальные междисциплинарные, инженерные исследования, четвертый – расширение научного потенциала - направления, ориентированные на развитие кадров, инфраструктуры и институциональной базы исследований.

Также в плане предусмотрено усиление взаимодействия науки с реальным сектором экономики и регионами. Предлагается комплексная модель развития наукоградов и научно-технологических парков.

В ходе совещания заместителю Премьер-министра также доложили о проекте Концепции развития инноваций. Аида Балаева подчеркнула, что государственная поддержка должна предоставляться только тем проектам, которые имеют научную и практическую ценность, реальные перспективы внедрения и коммерциализации. Также вице-премьер акцентировала внимание на важности прозрачной отчетности по результатам проверок научных проектов, возврату бюджетных средств, привлечению к ответственности за выявленные нарушения и формированию единого реестра перспективных разработок, востребованных реальным сектором экономики.

Кроме того, в ходе совещания были представлены ключевые инициативы Национальной академии наук. По словам президента Правления НАН Ахылбека Куришбаева, специалистами разработана новая методика определения приоритетов науки, предусматривающая переход к формированию научной повестки исходя из стратегических задач государства, потребностей экономики и мировых научно-технологических трендов.

Отдельное внимание уделено реализации 8 междисциплинарных флагманских научных проектов Академии, которые вошли в проект Комплексного плана стратегического развития науки.

Кроме того, доложено о работе совместного с Корейским институтом KISTI Центра SilkNet, который станет платформой прогнозирования и аналитического сопровождения государственной научно-технологической политики.

Еще одним важным направлением является совместный с Китайской академией наук проект DeepBas по управлению водными ресурсами с использованием пространственно-временного искусственного интеллекта. В 2027 году проект планируется запустить в пилотном режиме в трех крупных водных бассейнах страны с последующим масштабированием технологий на другие отрасли.

Подводя итоги совещания, Аида Балаева поручила объединить Планы по развитию науки и по развитию инноваций в единый документ, доработать его с учетом всех концептуальных замечаний, высказанных в ходе обсуждения. Кроме того, вице-премьер подчеркнула необходимость проведения полной инвентаризации научно-исследовательских институтов, оценки их кадрового и научного потенциала, а также восстановления научной инфраструктуры там, где это возможно.

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