Поручение Главы государства: Групповой водопровод ввели в эксплуатацию в Шардаре

Правительство

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию группового водопровода «Тама-Тастанбек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Благодаря поддержке Правительства проект, разработанный по поручению Президента, был реализован в течение двух лет. В мероприятии также приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Объект позволит обеспечить качественным питьевым водоснабжением более 31 тыс. жителей города Шардара, исключив зависимость от Шардаринского водохранилища. В ходе строительно-монтажных работ было проложено два магистральных водопровода общей протяженностью 39,3 км, построены 4 резервуара чистой воды и водоочистная установка, выполнено строительство насосных станций первого и второго подъема. Также пробурено 14 скважин глубиной 110 м, установлено 133 камерных колодца.

«Обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой остается одним из главных приоритетов государственной политики. Ранее питьевое водоснабжение города Шардара напрямую зависело от состояния Шардаринского водохранилища. Теперь, благодаря реализации масштабного проекта, отвечающего современным требованиям, город будет круглосуточно обеспечиваться качественной питьевой водой из подземного месторождения «Тама-Тастанбек». Реализация данного проекта позволит повысить качество жизни более 31 тыс. жителей и станет важным вкладом в укрепление социальной стабильности региона. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в работах, – строителям, инженерам, специалистам и всем причастным», — отметил вице-премьер.

В Жетысайском районе Туркестанской области Канат Бозумбаев ознакомился с ходом проекта по модернизации насосных станций №1, №2 и №3 канала «Тәуелсіздікке 20 жыл». Данные станции, на которых установлены 28 насосных агрегатов, предназначены для машинного подъема воды из Шардаринского водохранилища в случае недостаточного поступления воды по магистральному каналу «Достык».

Канал «Тәуелсіздікке 20 жыл» способен пропускать до 60 м3 воды в секунду. В целях восстановления проектной пропускной способности объекта и обеспечения устойчивого водоснабжения сельскохозяйственных угодий планируется проведение капитальных ремонтных работ. Реализация проекта позволит забетонировать 10,1 км канала, восстановить его пропускную способность до проектных параметров и улучшить условия орошения порядка 60 тыс. га сельскохозяйственных земель. Одновременно будет обеспечена безопасность жилых домов, расположенных вдоль объекта.

Находясь в Жетысайском районе, вице-премьер также ознакомился с ходом вегетационного периода в регионе. В частности, было отмечено, что в этом году в Туркестанской области соблюдается предусмотренный Дорожной картой Министерства сельского хозяйства лимит на посев влагоемких культур. Благодаря этому, текущий вегетационный период проходит стабильно, а все фермеры, заключившие договоры с РГП «Казводхоз», своевременно обеспечиваются поливной водой.

Отметим, что в прошлом году под председательством Каната Бозумбаева в южных областях Казахстана были проведены выездные совещания по подготовке к нынешнему вегетационному периоду. В ходе встреч с аграриями была подчеркнута необходимость дальнейшего сокращения объема влагоемких культур и диверсификации структуры посевов. С учетом достигнутых в этом году результатов Министерство водных ресурсов и ирригации продолжит работу в соответствии с целевыми индикаторами Дорожной карты Министерства сельского хозяйства.

#водопровод #Шардара #Бозумбаев

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