В Казахстане проведут ревизию требований, мешающих продвижению отечественных товаров

Экономика,Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

По поручению премьера, все требования должны быть четко отражены в одном документе и в общедоступной информационной системе

Фото: пресс-служба правительства

В ходе заседания Кабмина премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость создания понятных и прозрачных требований для отечественных производителей по выходу на внутренний и внешние рынки, сообщает Kazpravda.kz

«Отечественные производители не должны сталкиваться с необоснованными и излишними административными требованиями при реализации своей продукции», — подчеркнул руководитель правительства.

Министерству торговли совместно с заинтересованными госорганами и палатой «Атамекен» поручено провести ревизию требований и ограничений, препятствующих реализации и экспорту отечественных товаров, и принять меры по их устранению.

«Все требования должны быть четко отражены в одном документе и в общедоступной информационной системе», — заявил Олжас Бектенов.

Как отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, совместно с Национальным аналитическим центром внедрены современные инструменты потребительского маркетинга для продвижения отечественной продукции.

«Для повышения узнаваемости отечественные товары размещаются в наиболее востребованных зонах торгового зала и обозначаются знаком «Сделано в Казахстане». Для новых производителей предусмотрены полки для стартапов и «зеленые прилавки», — сообщил Арман Шаккалиев.

Аналогичные требования по продвижению отечественной продукции внедряются и на казахстанских электронных торговых площадках, включая Kaspi, Halyk Market, Clever, TEEZ и другие.

Кроме того, обеспечен равный доступ отечественных производителей к торговой инфраструктуре. Законодательно запрещен необоснованный отказ торговых сетей в заключении договоров поставки с казахстанскими производителями. Практика разовых соглашений заменена ежегодными меморандумами с торговыми сетями, предусматривающими конкретные обязательства по продвижению отечественной продукции.

Также урегулированы вопросы арендных отношений. Для крупных торговых объектов и рынков установлены прозрачные правила формирования арендной платы, а ее пересмотр ограничен не чаще одного раза в год.

До конца текущего года планируется запуск цифровой платформы QazTrade Retail, которая обеспечит прямое взаимодействие отечественных производителей с торговыми сетями.

Вместе с тем, для защиты внутреннего рынка введены ограничения на импорт цемента, гипсокартона, листового стекла, изделий из камня и сухих строительных смесей из третьих стран. Мера обеспечила рост отечественного производства без негативного влияния на цены на внутреннем рынке. 

Для обеспечения внутреннего рынка также введено лицензирование экспорта минеральных удобрений, что гарантировало аграриям поставки по фиксированным ценам. В сфере оборота металлолома продолжается совершенствование регулирования для развития черной металлургии, освоения новых марок стали и расширения производства продукции для автомобилестроения, машиностроения и строительной отрасли.

Олжас Бектенов напомнил, что в рамках поручений Главы государства в стране сформирована комплексная система поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения их доли на внутреннем рынке.

«По поручению Президента в стране сформированы основные инструменты поддержки отечественных производителей. Казахстанские предприятия имеют приоритет при реализации товаров и услуг в рамках национальных и инфраструктурных проектов. Налоговые и иные меры государственной поддержки создают условия для запуска новых и расширения действующих производств. Теперь необходимо обеспечить устойчивый рост доли отечественной продукции на внутреннем рынке и расширить экспорт казахстанских товаров», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также он отметил, что в рамках исполнения поручений Президента созданы необходимые инструменты для  развития отечественных товаропроизводителей и укрепления их конкурентоспособности.

«Для обеспечения оперативного доступа к мерам государственной поддержки и подтверждения местного происхождения товаров создан Реестр отечественных производителей. Его внедрение обеспечивает преимущественный доступ добросовестных производителей к государственным и квазигосударственным закупкам. Внедренный в текущем году Национальный каталог товаров создал основу для формирования единой цифровой системы прослеживаемости товаров в режиме реального времени. Все принимаемые меры направлены именно на создание и развитие конкурентоспособного отечественного производства», — сказал премьер.

По его словам, принимаемые меры господдержки соответствуют международной практике и уже приносят конкретные результаты.

«Такой подход применяется всеми развитыми экономиками мира – от предоставления субсидий до продвижения товаров на мировых рынках. Мы также будем придерживаться такой политики. Тем более, что видим очевидные положительные результаты. Например, Казахстан в целом обеспечивает внутренний рынок основными продовольственными товарами. За первое полугодие объем производства вырос почти на 10%», — отметил руководитель правительства.

#товары #требования #производители #ревизия

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