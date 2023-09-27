KASE передала часть функций своей "дочке"

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Казахстанская фондовая биржа передала клиринговые и расчетные функции, а также функции центрального контрагента своей "дочке" – клиринговому центру KASE, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: xs.uz/ru

Сообщается, что функции были поделены для  создания привлекательных условий для инвесторов на организованном рынке.

Кроме того, в результате нововведения ожидается привлечение иностранных инвесторов, внедрение наилучших международных стандартов, расширение возможностей для предоставления услуг на иных биржевых рынках в Казахстане и регионе, а также разделение рисков инфраструктурных организаций.

отмечается. что центр получил лицензии на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг, а также на осуществление отдельных видов банковских операций. Клиринговый центр внедрил необходимые процессы и установил деловые отношения с пользователями. 

В KASE напомнили, что клиринговый центр нацелен на снижение рисков участников, гарантирование завершенности расчетов по сделкам, сокращение транзакционных издержек участников за счет кроссмаржирования и неттинга. Сервис ЦК позволяет предоставить гарантии для инвесторов в своевременном получении активов по сделкам, внедрить управление рисками и адекватную оценку инструментов в режиме реального времени.

Ранее по поводу объединения двух бирж высказались председатель совета АФК Елена Бахмутова и глава АРРФР Мадина Абылкасымова.

#рынок #операции #биржа #расчеты #клиринг

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