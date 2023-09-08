KASE или AIX, вот в чем вопрос

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

После поручения президента объединить потенциал KASE и AIX под единым управлением, которые, по его мнению, дублируют друг друга и даже конкурируют, на повестке дня стоит вопрос, какой из этих двух бирж придется уйти в небытие.

Фото: xs.uz/ru

Сегодня по поводу объединения двух бирж на площадке страхового форума в Алматы, высказались председатель совета АФК Елена Бахмутова и глава АРРФР Мадина Абылкасымова, передает корреспондент  Kazpravda.kz.

Как считает глава финрегулятора, для такого небольшого рынка, как Казахстан функционирование двух фондовых бирж недостаточно оправдано.

«KASE – это локальная биржа, где созданы различные рынки. Биржа Международного финансового центра «Астана» (AIX) – меньше по размерам и создана для привлечения иностранных управляющих активами на рынок капитала Казахстана. И если говорить об AIX, то здесь можно опираться на опыт международного финансового центра Катара, у них площадка центра создана на базе катарской фондовой биржи. Мы будем изучать этот опыт, смотреть какой наиболее эффективный механизм, который создаст привлекательность и для иностранных управляющих, и для местных участников рынка. Думаю, мы найдем оптимальные решения», – сказала Мадина Абылкасымова.

Председатель совета ассоциации финансистов Елена Бахмутова уверена, что Казахстанская фондовая биржа – наиболее состоявшаяся структура.

«Есть разные точки зрения. Я полагаю, что основная ликвидность присутствует здесь на KASE. Конечно, есть какие-то положительные стороны, которые наблюдаются в регулировании со стороны регулятора на МФЦА по отношению к AIX, и есть отдельная площадка. И я думаю, что эти возможности можно использовать, но все-таки объединение должно быть на базе KASE, потому что активность, она все-таки здесь, в Алматы».

#поручение #финансовый центр #слияние #фондовая биржа

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