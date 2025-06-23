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Участниками праздничного мероприятия, проводимого в рамках тематической недели «Закон и Порядок», стали руководители правоохранительных структур, личный состав министерства внутренних дел, ветераны, а также родные полицейских, отдавших жизни во имя спасения граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В концертную программу вошли музыкальные произведения отечественных артистов. Трогательной нотой мероприятия стал реквием в память о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Еще одним теплым моментом представления стало исполнение песни учениками полицейских классов «Жас сақшы».