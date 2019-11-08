Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял известного французского политического деятеля, президента ассоциации "Attali and Associes" Жака Аттали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе в контексте планируемого официального визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан стали предметом обсуждения Главы государства с Жаком Аттали.
Французский политик поблагодарил Президента за возможность встречи и дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам.
Актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе в контексте планируемого официального визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан стали предметом обсуждения Главы государства с Жаком Аттали.
Французский политик поблагодарил Президента за возможность встречи и дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам.