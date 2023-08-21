Токаев и глава SOVICO Group обсудили сотрудничество в сферах энергетики и логистики

Президент заверил, что Правительство РК окажет всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга. В ходе беседы были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в реализации крупных совместных инвестиционных проектов.

В свою очередь Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории РК.

Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.

Президент поприветствовал планы компании и заверил, что Правительство РК окажет всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.

SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов, отметили в Акорде.