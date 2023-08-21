Токаев и глава SOVICO Group обсудили сотрудничество в сферах энергетики и логистики

Президент, Международное сотрудничество, Экономика
107
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент заверил, что Правительство РК окажет всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга. В ходе беседы были обсуждены перспективные направления сотрудничества в сферах энергетики и логистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Отметив огромный опыт компании в различных секторах экономики, глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в реализации крупных совместных инвестиционных проектов.  

В свою очередь Нгуен Тхань Хунг сообщил о намерении компании создать торгово-логистический центр на территории РК.

Кроме того, лоукостер VietJet Air, входящий в группу компании SOVICO, планирует увеличить количество рейсов в Казахстан.

Президент поприветствовал планы компании и заверил, что Правительство РК окажет всестороннее содействие в реализации инвестиционных проектов.

SOVICO Group является одним из крупнейших диверсифицированных конгломератов во Вьетнаме, специализирующимся на энергетической, строительной, банковской и финансовой сферах, а также авиационной отрасли. В 2022 году доход компании составил 20,6 млрд долларов, отметили в Акорде.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #компания #SOVICO Group

Популярное

Все
Водительские права по новым правилам
Последняя смена. Хронология событий на шахте ,,Казахстанская"
Оазис на дне Арала
Зима близко. Чиновники оптимистичны
Чудом спасся лишь «Тобол»
Бруцеллез доводит до слез
Море не волнуется
Экономический рост и новые возможности
Спешит ли чип на помощь?
Казахстан и Пакистан провели переговоры в Астане
Метаболическая хирургия Казахстана
Алматы: развитие должно быть динамичным и системным
"Аль-Наср" подписывает нового звездного партнера для Роналду
Более 20 млрд тенге выплатили из бюджета неработающим родителям
Жизнь в приграничье: консолидироваться, а не уезжать
Непреодолимые стены города мастеров
Куат Хамитов объявил свой бой с топовым россиянином
Хранители древности
О форме и содержании
Корма и пастбища
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Жители близлежащих сел Астаны бьют тревогу из-за экологической катастрофы
Токаев выразил соболезнования Путину
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Токаев обсудил с компанией Petrovietnam перспективы сотрудн…
Двенадцать документов подписали Казахстан и Вьетнам
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Вьетнама
Токаева торжественно встретили в президентском дворце в Хан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]