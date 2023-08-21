Токаев обсудил с компанией Petrovietnam перспективы сотрудничества в энергетике и нефтегазохимии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров компании Petrovietnam Хоанг Куок Выонга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетике и нефтегазохимии.

Президент обратил внимание на возможность предоставления налоговых и таможенных преференций для инвесторов, проявляющих интерес к реализации проектов в сферах переработки нефти и газа, а также геологоразведки.

В свою очередь Хоанг Куок Выонг рассказал Касым-Жомарту Токаеву о сопровождаемых компанией проектах в энергетической и нефтехимической отраслях.

Petrovietnam является одним из крупных игроков в нефтегазовой промышленности в Юго-Восточной Азии. Общая сумма консолидированных активов оценивается в 40 млрд долларов.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев 20 августа прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

21 августа глава государства провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По итогам переговоров страны подписали 12 документов.

В рамках официального визита во Вьетнам Касым-Жомарт Токаев также встретился с председателем правления компании SOVICO Group Нгуен Тхань Хунгом.