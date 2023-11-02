Казахстан – Франция: импульс стратегическому партнерству

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Юлия Магер

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон обсудили в Астане перспективы развития сотрудничества Казахстана и Франции.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Двусторонние отношения Казахстана и Франции в последние три с лишним десятилетия развивались довольно динамично практически по всему спектру сотрудничества – от торгово-экономических связей до культурно-гуманитарного взаимодействия.

Политический диалог оказался тоже очень тесным. Стоит как минимум вспомнить, что почти все лидеры Пятой Республики с 1990-х годов посещали нашу страну. Главы Казахстана также неоднократно совершали визиты во Францию.

Последнее по времени посещение Парижа казахстанским лидером, кстати, имело место почти год назад – в ноябре 2022 года. Тогда же Касым-Жомарт Токаев и пригласил французского коллегу Эмманюэля Макрона посетить Астану.

Вчера ожидаемый ответный визит состоялся. Примечательно, кстати, что пришелся он на 15-летие с момента подписания между нашими государствами одного из важнейших для двусторонних отношений документа – Договора о стратегическом партнерстве (2008 год).

Содержание переговоров на высшем уровне в Астане только подтвердило такой характер отношений и обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в дружественном, доверительном и взаимовыгодном ключе. При этом достигнутые договоренности придадут дальнейший импульс многоплановому взаимодействию Казахстана и Франции.

Исторический визит

Переговорам в Акорде традиционно предшествовала торжественная церемония встречи высокого гостя. Представление президентами друг другу членов делегаций, приветственный рапорт лидерам от начальника роты почетного караула, государственные гимны Казахстана и Франции – все по протоколу. После – первая часть переговоров глав государств – в узком формате.

Касым-Жомарт Токаев тепло поприветствовал Эмманюэля Макрона, отметив, что его визит в Казахстан – большое событие.

– Благодарю Вас за то, что Вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с официальным визитом. Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать Ваш визит историческим, очень важным, – подчеркнул Глава нашего государства, выразив уверенность в продуктивности переговоров.

Лидер Казахстана отметил, что Франция является нашим ключевым и надежным партнером в Европейском союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

В свою очередь Эмманюэль Макрон поблагодарил Президента РК за приглашение и дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией.

– Я очень рад, что смог приехать в Астану и встретиться с Вами. Благодарю Вас за организацию этого визита, который происходит в важный год для нашего двустороннего партнерства, – сказал Президент Франции.

Говоря о повестке переговоров, французский лидер отметил не только ключевые вопросы и договоренности, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами, но и то, что встреча в Астане дает возможность обсудить важные международные темы, подчеркнуть приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет.

Обсуждая состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнерства, лидеры особое внимание уделили укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах. Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным воп­росам международной и региональной повестки дня.

Выйти на качественно новый уровень

После переговоры продолжились уже в так называемом расширенном формате – с участием официальных делегаций двух государств.

Президент Казахстана подчеркнул, что первый визит французского лидера в Астану придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений и позволит вывести многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень.

– Франция – важный и надежный партнер Казахстана в Европейском сою­зе, – вновь подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – В прошлом году взаимный товарооборот вырос на 30% и достиг четырех миллиардов долларов. Объем двусторонней торговли за восемь месяцев текущего года увеличился на 21% по сравнению с прошлым годом, составив 2,7 миллиарда долларов.

Кроме того, Франция инвестировала в экономику нашей страны около 18,7 млрд долларов. В Казахстане успешно работают более 170 французских компаний, в том числе такие гиганты, как Alstom, Total Energies, Orano, Vicat. Совместные проекты реализуются в энергетике, атомной промышленности, горнодобывающей, химической, машиностроительной, строительной, аэрокосмической и фармацевтической отраслях.

Наша страна также ключевой партнер Франции в Центральной Азии, в том числе в плане торговли – порядка 90% всей ее торговли с регионом приходится именно на Казахстан.

Глава нашего государства особо отметил личный вклад Президента Франции в развитие взаимовыгодных отношений и подтвердил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества на благо народов двух стран.

В ходе переговоров стороны определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия, куда вошли, в частности, «зеленая» энергетика, логистика, транзит, сельское хозяйство, здравоохранение, цифровизация и образование.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил развитию культурных связей, заявив о необходимости продвижения французской культуры и языка в Казахстане.

В свою очередь Эмманюэль Макрон напомнил, что наши страны в этом году отмечают 15-летие Договора о стратегическом партнерстве, и подтвердил приверженность Франции дальнейшему укреплению двусторонних связей в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

– Думаю, нашим экономическим отношениям, в том числе в области сельского хозяйства, энергетики, возобновляемой энергетики, будет придан новый импульс. Мы поддерживаем инвестиции как в уже реализуемые проекты, так и в новые инициативы. Кроме того, динамично развивается наше культурно-гуманитарное сотрудничество. Достигнуты конкретные договоренности в сфере образования и науки. С сентября 2024 года планирует начать работу Казахско-французский университет, – отметил Президент Франции.

Лидеры двух стран также заявили о важности позитивного и устойчивого взаимодействия по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня и отметили необходимость углубления диалога по линии международных организаций.

Приоритеты и потенциал

По завершении двусторонних переговоров Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Франции Эмманюэль Макрон провели брифинг для СМИ.

– В этом году исполняется 15 лет со дня подписания Договора о стратегическом партнерстве между двумя странами. Дальнейшее укрепление сотрудничества, основанного на дружбе и взаимной поддержке, выступает нашей общей задачей. Уверен, совместными усилиями мы достигнем намеченной цели. Ваш нынешний визит имеет особое значение, – сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к Президенту Франции.

Глава государства отметил, что в ходе содержательных переговоров с Президентом Эмманюэлем Макроном были достигнуты конкретные договоренности по укреплению двусторонних связей. Особое внимание было уделено расширению масштабов взаимодействия в сферах торговли, экономики и инвестиций. Также была отмечена важность реализации новых проектов в сырьевом, сельскохозяйственном, транспортном, логистическом секторах, сферах легкой промышленности, здравоохранения, инноваций, финансов.

– Это особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации. Подписана Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам. Мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран. Для эффективной реализации запланированных мероприятий необходимо продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств. Для этого я предложил создать специальную рабочую группу, – сказал Президент.

Наряду с этим, по словам Касым-Жомарта Токаева, в ходе переговоров были обсуждены вопросы, касающиеся перехода к «зеленой» экономике и изменения климата. Глава нашего государства сообщил, что озвучил Эмманюэлю Макрону ряд конкретных предложений, отвечающих интересам двух стран. Президент также заявил о готовности Казахстана к совместной работе в рамках французской инициативы One Planet Summit.

Учитывая важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, президенты договорились о реализации ряда проектов в сфере образования и науки. Касым-Жомарт Токаев отметил, что подписаны соглашения, предусматривающие открытие французских школ, обучение французскому языку, укрепление академических связей.

Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня и призвали к урегулированию конфликтов мирным, дипломатическим путем.

В свою очередь Президент Франции поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и отметил необходимость дальнейшего расширения сотрудничества двух стран. Он также подчеркнул, что позиции Казахстана и Франции совпадают по многим вопросам.

Эмманюэль Макрон приветствовал участие Казахстана в инициативе One Planet Summit, подчеркнув, что борьба с изменением климата, устойчивое развитие и управление ресурсами – глобальные проблемы, решение которых требует укрепления партнерства.

Отдельно Эмманюэль Макрон поддержал развитие транспортно-логистических коридоров, способствующих большей взаимосвязанности Европы и Азии, в частности подчеркнул важность Транскаспийского международного транспортного маршрута («Среднего коридора»).

Говоря об укреплении экономического сотрудничества, французский лидер особо отметил важную роль нашей страны, обусловленную, в том числе, размерами нашего государства и его географическим положением.

– Вы, господин Президент, напомнили о важности предприятий, которые уже присутствуют в Казахстане. Есть несколько французских предприятий, которые уже очень давно работают здесь, в том числе в сферах торговли и энергетики. Мы хотели бы укрепить присутствие наших предприятий и в других областях, – сказал Эмманюэль Макрон.

В числе перспективных направлений взаимодействия, помимо уже упомянутых торговли и энергетики, Президент Франции назвал аэрокосмическую отрасль, «зеленую» энергетику, здравоохранение, сельское хозяйство.

– Казахстан играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности в мире. И я убежден, что наши компании могут также этому способствовать, – отметил, в частности, французский лидер.

Подержал Эмманюэль Макрон и точку зрения казахстанского коллеги относительно важности укрепления культурно-гуманитарных связей, сотрудничества в сфере образования.

– Мы хотели бы, чтобы наши проекты в области образования и культуры были, как минимум, на таком же уровне, на каком находятся проекты в области промышленности и торговли, – заявил Президент Франции.

Говоря о казахско-французских отношениях, он подчеркнул, что они выстроены и развиваются в духе взаимоуважения, поддержки и стремления к укреплению суверенитета обеих стран. Франция, подчеркнул он, высоко ценит дружбу Казахстана и стремится к дальнейшему развитию связей.

В завершении Эмманюэль Макрон сообщил, что пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить Париж и быть почетным гостем на Форуме мира-2024.

Итоги переговоров

Итогом переговоров в Акорде стало принятое президентами Казахстана и Франции Совместное заявление, а также подписанный в присутствии лидеров солидный пакет документов, нацеленных на дальнейшее развитие многопланового двустороннего сотрудничества.

Так, между Правительством РК и Правительством ФР подписано соглашение об учреждении и функционировании Группы Французского агентства развития в Республике Казахстан.

Еще одно межправительственное Соглашение касается создания международных (французских) школ в Республике Казахстан и преподавания французского языка в средних учебных заведениях РК.

В целом, как понятно из сделанных президентами заявлений, взаимодействие в сфере образования между Казахстаном и Францией будет последовательно развиваться. В том числе это касается высшей школы, научно-исследовательского сотрудничества.

Как сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, будет расширятся стипендиальная программа «Абай-Верн», в рамках которой магистранты и докторанты казахстанских вузов могут выезжать во Францию и проходить там определенный компонент обучения. По его словам, дополнение к соглашению об этой программе предполагает увеличение количества стипендий на 10, продолжительности обучения, а также самой суммы стипендий.

– Более того, мы расширяем сотрудничество в рамках программы «Болашак» – дополнительно 13 французских университетов будут в нее включены. Франция – промышленно развитая страна, особенно в сфере энергетики, коммуникаций, компьютерных наук, ракетостроения, авиастроения. Поэтому мы расширяем количество научно-исследовательских институтов, вузов, исследовательских центров, в которых будут обучаться и проходить стажировки наши ученые, магистранты, докторанты, – отметил Саясат Нурбек.

Что касается сделанного на уровне глав государств заявления по поводу открытия в Казахстане Казахско-французского университета, то, по словам главы МНВО, вуз планируется открыть в Алматы. Обучать в нем будут инженерно-техническим специальностям.

На данный момент определены три основных направления – энергетика, коммуникации и компьютерный инжиниринг, включая наработки в области искусственного интеллекта. Кроме того, обсуждается возможность открытия в региональных вузах нашей страны исследовательских кафедр с привлечением сильных французских университетов.

Подписаны по итогам переговоров также Совместная декларация между Казахстаном и Францией о намерениях по сотрудничеству по стратегическим минералам; Соглашение о сотрудничестве, лицензии и поставках между АО «НХ «QazBioPharm» и компанией «Boehringer Ingelheim Animal Health France» по локальному производству в Казахстане вакцины против ящура; Соглашение об инвестициях о реализации проекта «Производство и сервисное обслуживание железнодорожных локомотивов и подвижного состава, а также комплектующих к железнодорожной технике в Республике Казахстан».

Заключено также важное Соглашение о совместном предприятии по проекту строительства ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии.

По информации министра энергетики Алмасадама Саткалиева, в нашей стране впервые будут применены технологии хранения электроэнергии, которые позволят сгладить нестабильность возобновляемых источников. В целом, по словам главы ведомства, в повестке казахско-французского сотрудничества по линии энергетики блок вопросов довольно большой.

– В рамках визита обсуждается наше сотрудничество с компанией EDF – в настоящее время она завершает сделку по приобретению активов у General Electric, связанных с производством турбин для атомных электростанций. Это компания, обладающая уникальным опытом, во Франции она эксплуатирует более 50 реакторов, имеет опыт строительства за рубежом. Как вы знаете, EDF вошла в шорт-лист компаний, которые ранее рассматривались в качестве потенциальных вендоров для строительства атомной станции. В случае инициирования французской стороной переговоров по участию, мы готовы такие переговоры провести, – сказал Алмасадам Саткалиев.

Вместе с тем он подчеркнул, что главной отправной точкой для проекта строительства АЭС в Казахстане станет референдум, который будет проводиться в соответствии с законодательством.

#казахстан #Франция #сотрудничество #развитие #визит

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