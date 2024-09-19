Казахстан одержал первую победу на чемпионате мира по футзалу

Фото: пресс-служба НОК РК

В Узбекистане продолжается чемпионат мира по футзалу. Команда Казахстана в рамках группового этапа одержала первую победу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Во втором матче сборная РК встречалась с Ливией, которая на старте выиграла у Новой Зеландии. Казахстан же подошел к туру с одним очком после ничьи с Испанией.

Счет в матче открыл Казахстан - автоголом отметился Абрахим Сухайб. Усилиями Мохамеда Хамиса ливийцы сравняли. После чего казахстанцы отправили в ворота соперников три безответных мяча. Голы на свой счет записали Биржан Оразов, Жахангир Рашит и Альберт Акбаликов.

Таким образом, Казахстан выиграл со счетом 4:1. В активе сборной теперь четыре очка и первое промежуточное место в группе D, добавили в НОК.

В первом туре сборная РК встречалась с Испанией.