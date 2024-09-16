Команда Казахстана по футзалу сыграла со сборной Испании на ЧМ

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по футзалу стартовала на чемпионате мира, который принимает Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В первом туре сборная РК встречалась с Испанией.

Биржан Оразов уже на пятой секунде вывел Казахстан вперёд.

Испанцам затем удалось сравнять - отличился Хесус Гордильо.

В итоге матч завершился со счетом 1:1.

В следующем туре казахстанцы сыграют против Ливии.