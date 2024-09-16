Команда Казахстана по футзалу сыграла со сборной Испании на ЧМ
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Матч завершился со счетом 1:1
Команда Казахстана по футзалу стартовала на чемпионате мира, который принимает Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В первом туре сборная РК встречалась с Испанией.
Биржан Оразов уже на пятой секунде вывел Казахстан вперёд.
Испанцам затем удалось сравнять - отличился Хесус Гордильо.
В итоге матч завершился со счетом 1:1.
В следующем туре казахстанцы сыграют против Ливии.