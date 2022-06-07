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Экономика
Казахстан полностью обеспечен зерном до нового урожая

В Үкімет үйі прошло очередное заседание Правительства РК под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова. На повестке дня были рассмотрены вопросы проведения посевной кампании, о ходе которой доложили министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, акимы Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, Акмолинской – Ермек Маржикпаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

По данным Министерства сельского хозяйства, по состоянию на сегодняшний день сев зерновых культур завершен во всех регионах, кроме Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской областей (86,2%), где посевные работы затянулись из-за обильных осадков. Их завершение планируется до конца текущей недели.

Так, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн га или 100,2% от намеченного плана, картофель – на 189,6 тыс. га, овоще-бахчевые – на 269,2 тыс. га, многолетние травы – на 429,6 тыс. га. Завершен посев масличных культур на площади 3,1 млн га, сахарной свеклы – 12,3 тыс. га, хлопчатника – 121,1 тыс. га. Общая посевная площадь страны составила 23,1 млн га, что на 105 тыс. га больше показателя 2021 года.

Вместе с тем в соответствии с проводимой диверсификацией посевных площадей и работой по отходу от монокультур площади зерновых сокращены на 285,5 тыс. га. Наблюдается рост приоритетных культур, таких как масличных на 24,9 тыс. га, картофеля на 2,4 тыс. га, овощей на 1,7 тыс. га и кормовых культур на 448,1 тыс. га.

Заслушав докладчиков, Алихан Смаилов отметил, что Правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению сельскохозяйственной отрасли.

В частности, в целях поддержки общая сумма бюджетного кредитования доведена до 140 млрд тг, в два раза до 80 млрд тг увеличено финансирование на форвардный закуп сельхозпродукции. В целом, на финансирование сферы АПК при уточнении бюджета было дополнительно выделено 298 млрд тг.

Кроме того, в необходимом объеме обеспечена поставка дизельного топлива по цене ниже рыночной на 10-15%, снижены цены на минеральные удобрения отечественных производителей.

Таким образом, в текущем году усилены меры господдержки агропромышленного комплекса, отметил Премьер-министр РК.

По словам главы Правительства, несмотря на засушливый прошлый год, отрасли удалось полностью обеспечить зерном внутренние потребности.

"Мы выполнили экспортные обязательства и сформировали соответствующие запасы. До сбора урожая мы полностью обеспечены зерном", – заверил Премьер-министр РК.

При этом, согласно мартовскому бюллетеню ООН, в т.г. урожай пшеницы в Казахстане превышает среднегодовые показатели. При среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет порядка 8 млн тонн. Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность.

А. Смаилов отметил положительную динамику посевных работ в целом и поставил ряд задач соответствующим госорганам:

Принять меры по поддержке прикладных научных исследований, развитию агронауки, в том числе выведению засухоустойчивых высокоурожайных сортов, подходящих для климатических условий страны;

Взять на особый контроль соблюдение агротехнологий, которые позволят обеспечить хорошую урожайность;

Заранее обеспечить заключение контрактов на поставку растениеводческой продукции;

Провести детальное обсуждение с бизнес-сообществом планируемых изменений по совершенствованию мер господдержки субъектов АПК;

Обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке в "Продкорпорацию" объемов пшеницы в рамках заключенных форвардных договоров.

"Формируемый запас в последующем будет использован для обеспечения собственных нужд страны", – резюмировал А. Смаилов.

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