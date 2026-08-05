Казахстан возглавил рейтинг благополучия среди стран Центральной Азии

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Британский аналитический центр Legatum Institute опубликовал новый выпуск Prosperity Index. Рейтинг оценивает страны по десяткам показателей, от экономики до личных свобод граждан. Полная методика подсчёта опубликована на официальном сайте индекса, сообщает Kazpravda.kz

Проверить данные можно напрямую на странице страны prosperityindex.com/countries/KAZ

Кыргызстан расположился на 87 строчке рейтинга. Узбекистан оказался ещё ниже, заняв 94 место среди участников списка. Туркменистан замыкает региональную группу на 150 позиции. Разрыв между Казахстаном и другими странами региона в этом году заметно вырос.

За годы участия в индексе Казахстан поднимался до 63 места. Этот результат остаётся лучшим за всю историю страны в рейтинге. Худшим показателем стала 82 строчка. Средняя позиция страны за все годы наблюдений держится в районе 72 места.

Что оценивает индекс

Prosperity Index строится на трёх крупных блоках. Первый охватывает экономику и качество жизни населения. Второй блок измеряет уровень личных свобод, а третий анализирует состояние общества и социальные связи внутри страны. Каждый блок собирает данные по десяткам отдельных индикаторов, включая здравоохранение, образование и инвестиционный климат.

Полную разбивку по Казахстану Legatum Institute публикует ежегодно вместе с обновлением всего рейтинга.

Legatum Institute считается одним из авторитетных исследовательских центров, работающих на стыке экономики и социологии. Индекс выходит с 2007 года и ежегодно охватывает 167 стран мира.

Методику индекса используют аналитики Всемирного банка и ОЭСР при подготовке собственных страновых обзоров. Такое признание со стороны крупных международных институтов отличает Prosperity Index от менее известных рейтингов благополучия.

Траектория Казахстана за последние годы

С 2011 года Казахстан поднялся в рейтинге на 17 позиций. Сильнее всего страна прибавила в направлении здравоохранения. По этому показателю прогресс за десятилетие оказался самым значительным среди всех категорий индекса.

Аналитики Legatum Institute отдельно отмечают устойчивость показателей образования и экономического качества у Казахстана. Эти два направления страна стабильно удерживает среди своих сильных сторон на протяжении последних лет.