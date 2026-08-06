Казахстанско-узбекский бизнес-форум прошел в Ташкенте

Второй день трехдневного рабочего визита председателя президиума – председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Каната Шарлапаева в Республику Узбекистан был посвящен развитию прямых связей между предпринимателями Казахстана и Узбекистана, расширению инвестиционного сотрудничества, укреплению производственной кооперации и поиску новых точек экономического роста, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: НПП Атамекен

Центральным событием второго дня визита стал Узбекско-Казахстанский бизнес-форум, объединивший представителей государственных органов, деловых кругов, отраслевых ассоциаций, институтов развития и предпринимательского сообщества Казахстана и Узбекистана.

С приветственными словами к участникам форума обратились председатель правления НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Ералы Тугжанов, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан Даврон Вахабов, а также руководители отраслевых объединений Узбекистана.

Выступая перед представителями государственных органов, деловых кругов и институтов развития, Канат Шарлапаев обозначил ключевые направления дальнейшего экономического взаимодействия Казахстана и Узбекистана, подчеркнув, что именно предпринимательское сообщество сегодня становится одной из главных движущих сил региональной экономической интеграции.

По его словам, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» последовательно работает над тем, чтобы стратегическое партнерство двух государств получало практическое продолжение в новых инвестиционных проектах, совместных производствах, расширении торговых связей и создании дополнительных возможностей для бизнеса.

Канат Шарлапаев отметил, что Казахстан и Узбекистан обладают всеми предпосылками для перехода к новому этапу взаимодействия, основанному на совместных инвестициях, современных производственных цепочках и развитии высокотехнологичных отраслей.

Эту тенденцию подтверждают и экономические показатели. По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном вырос на 16,2 % и достиг 4,8 млрд долларов США. Казахстанский экспорт увеличился на 24,6 %, составив 3,52 млрд долларов. За первые пять месяцев 2026 года объем взаимной торговли достиг 2,3 млрд долларов, что на 37,2 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Сегодня на долю Узбекистана приходится более 55% торговли Казахстана со странами Центральной Азии, что свидетельствует о высокой взаимодополняемости экономик и значительном потенциале дальнейшего роста.

Глава НПП «Атамекен» подчеркнул, что следующим этапом сотрудничества должно стать расширение производственной кооперации и создание условий, при которых предприятия двух стран будут не только активно развивать взаимную торговлю, но и совместно выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В этой связи Национальная палата предпринимателей предложила сосредоточить совместную работу на трех ключевых направлениях.

Первое – создание прозрачных условий доступа предприятий к сырьевым ресурсам и расширение взаимодействия в металлургии, химической промышленности, переработке полимеров и реализации проектов экономики замкнутого цикла.

Второе – цифровизация транспортно-логистической инфраструктуры и внешнеторговых процедур. Среди приоритетов – ускорение внедрения цифрового «единого окна», совершенствование железнодорожной логистики, оптимизация таможенного и фитосанитарного контроля, а также создание комфортных условий для трансграничной торговли.

Третье – расширение взаимных инвестиций, запуск совместных производств и поддержка локализации бизнеса в приоритетных секторах экономики, включая энергетику, машиностроение, агропромышленный комплекс и перерабатывающую промышленность.

Одним из практических итогов форума стала церемония подписания меморандума о сотрудничестве. Был подписан меморандум между узбекской компанией Glasfit Energy и ТОО «Казахстанский арматурно-изоляторный завод». Документ предусматривает развитие долгосрочного партнерства в сфере поставок продукции для высоковольтных линий электропередачи, расширение производственной кооперации и увеличение поставок казахстанской продукции на рынок Узбекистана.

В рамках деловой программы второго дня представители казахстанской делегации также посетили ряд ведущих промышленных предприятий Узбекистана – текстильную компанию Zelal Textile, мебельный центр ARCA Mebel, промышленный комплекс TEXNOPARK и кондитерскую фабрику CRAFERS. В ходе визитов участники ознакомились с производственными возможностями предприятий, обсудили перспективы промышленной кооперации, обмена технологиями и реализации совместных инвестиционных проектов.

Форум завершился B2B-переговорами между предпринимателями Казахстана и Узбекистана, ставшими эффективной площадкой для поиска новых партнеров, обсуждения совместных проектов и расширения деловых контактов.

По итогам форума НПП «Атамекен» предложила создать постоянно действующую экспертную рабочую группу с участием Палаты, Торгово-промышленной палаты Узбекистана и профильных государственных органов. Также предложено подготовить совместную дорожную карту по гармонизации тарифных, сырьевых и таможенных механизмов и ускорить внедрение цифровых сервисов, обеспечивающих бесшовное движение товаров между двумя странами.

Узбекско-Казахстанский бизнес-форум в очередной раз подтвердил высокий уровень доверия между деловыми кругами двух стран и готовность переводить стратегическое партнерство в практическую плоскость через новые инвестиционные проекты, совместные производства, долгосрочные контракты и устойчивые кооперационные связи между предприятиями Казахстана и Узбекистана.