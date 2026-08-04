От импортозамещения к развитию отечественной промышленности

В условиях трансформации мировой экономики способность государства обеспечивать внутренний спрос за счет собственного производства становится одним из ключевых факторов экономической устойчивости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный аналитический центр

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Глобальные сбои в цепочках поставок и геополитическая нестабильность продемонстрировали уязвимость стран, зависимых от импорта готовой продукции. Для Казахстана, экономика которого исторически ориентирована на экспорт сырья, развитие отечественного производства приобретает не только экономическое, но и стратегическое значение.

Казахстан последовательно поддерживает отечественных производителей. По поручению Главы государства Правительство сместило акцент на развитие обрабатывающей промышленности, максимальное использование потенциала казахстанских производителей. В течение 2026 года вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей (ОТП) неоднократно рассматривались на заседаниях Правительства, отраслевых советах, форумах и в ходе рабочих поездок Премьер-министра РК.

Очередным подтверждением последовательности проводимой политики стало заседание Правительства РК 4 августа 2026 года, на котором были рассмотрены вопросы дальнейшего развития отечественного производства и поддержки казахстанских товаропроизводителей. Как отметил на заседании Премьер-министр РК Олжас Бектенов, по поручению Главы государства основные механизмы поддержки ОТП уже внедрены: обеспечен приоритет казахстанских производителей, созданы благоприятные налоговые условия для новых производств. Следующий этап работы Премьер-министр связал с развитием экспорта казахстанской продукции.

Анализ проводимой государственной политики показывает, что политика поддержки ОТП приобрела межотраслевой характер и охватывает промышленность, машиностроение, фармацевтику, агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, строительство и автомобилестроение. Это свидетельствует о переходе от отдельных мер поддержки к системной промышленной политике, ориентированной на импортозамещение, локализацию производства и развитие продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, развитие ОТП способствует созданию рабочих мест и расширению налоговой базы. Чем выше доля казахстанской продукции на внутреннем рынке, тем ниже зависимость страны от внешних поставок, валютных колебаний и перебоев в международной торговле.

Реестр казахстанских товаропроизводителей: новый механизм поддержки ОТП

Одной из ключевых реформ государственной политики в сфере поддержки ОТП стало введение с 1 января 2026 года Реестра казахстанских товаропроизводителей (РКТП). Реестр представляет собой единую государственную цифровую систему подтверждения статуса казахстанского товаропроизводителя. РКТП стал базовым элементом новой системы предоставления государственных преференций отечественным производителям. РКТП использует цифровую проверку производственной деятельности на основе государственных информационных систем и оценки фактического уровня локализации. Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес, повысить прозрачность процедур и исключить получение государственных преференций недобросовестными производителями. По состоянию на июль 2026 года в Реестр включены 6 574 казахстанских товаропроизводителя, из которых 4 552 выпускают продукцию собственного производства, а 2 022 - переработанную продукцию. Таким образом, внедрение РКТП формирует новую модель поддержки отечественных товаропроизводителей, в которой государственные преференции предоставляются предприятиям, реально осуществляющим производство и создающим добавленную стоимость в Казахстане.

Отечественное производство в цифрах

Наиболее показательные изменения фиксируются в обрабатывающей промышленности. По оценкам НАЦ, среднегодовой темп роста производства по ключевым обрабатывающим секторам за 2021-2025 годы составил 11,2%, а к 2025 году годовой прирост ускорился до 12,1%. В той же базе импорт этих товаров после 2023 года практически остановил быстрый рост. Среднегодовой темп снизился с 23,9% в 2021-2023 годах до 2,9% в 2023-2025 годах.

Одновременное ускорение производства и торможение импорта означает переход отрасли от восстановительного роста к более устойчивой модели, при которой внутренняя производственная база постепенно замещает внешние поставки.

Меняется и структура отрасли. Доля машиностроения в производстве выросла с 13,9% до 17,2%, доля высокотехнологичных производств с 20,7% до 27,6%.

По итогам первого полугодия 2026 года ключевые отрасли отечественного производства продемонстрировали устойчивый рост. Рост обрабатывающей промышленности составил 9,8%, подтверждая ее роль в диверсификации экономики и развитии несырьевого сектора. Положительная динамика наблюдается и в перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса: производство продуктов питания выросло на 14,7%, напитков – на 4,4%. Это отражает расширение отечественной переработки сельскохозяйственного сырья и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

В 2026 году запланирована реализация 200 индустриальных проектов общей стоимостью 1,7 трлн тенге. После выхода на проектную мощность они обеспечат ежегодный выпуск продукции на сумму около 1,5 трлн тенге, из которых порядка 500 млрд тенге будет направлено на экспорт.

Дополнительный импульс развитию отрасли должен придать Комплексный план развития животноводства на 2026-2030 годы, ориентированный на наращивание производства мяса до 1,8 млн тонн, двукратное увеличение его экспорта, развитие глубокой переработки и снижение импортозависимости.

Существенных результатов удалось достичь и в сельскохозяйственном машиностроении. Отечественные предприятия обеспечивают около 90% внутреннего рынка тракторов и комбайнов, а доля техники казахстанской сборки в закупках достигла 95%. Рост производственного потенциала уже оказывает влияние на обеспечение внутреннего рынка.

По данным Правительства, обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного производства находится на уровне 80–100%. Вместе с тем по отдельным категориям продукции сохраняется импортозависимость, что обусловливает необходимость дальнейшего развития отечественного производства, переработки и механизмов ценовой стабилизации внутреннего рынка.

Следует отметить, Правительство последовательно расширяет инструменты поддержки ОТП, сочетая традиционные меры государственной политики с современными поведенческими подходами.

Показательна пищевая промышленность, где внутреннее производство и экспорт растут, но сохраняется значительное пространство для замещения импорта на внутреннем рынке.

Проект по масштабированию поведенческих инструментов, реализуемый с 1 июня 2026 года Министерством торговли и интеграции РК, АО «QazTrade» при методологической поддержке Национального аналитического центра (НАЦ), продемонстрировал эффективность поведенческих интервенций по продвижению отечественной продукции. С начала проекта реализации продажи казахстанского сыра в 40 торговых сетях по всем регионам страны выросли на 7%.

Масштабирование основано на успешных результатах пилотного проекта, проведенного НАЦ совместно с глобальной британской организацией Behavioural Insights Team (BIT) и торговой сетью «Magnum» по тестированию поведенческих инструментов в городе Астана. Результаты пилотного проекта подтвердили эффективность формирования благоприятной «архитектуры выбора» для продвижения отечественных товаров питания, сохраняя добровольный выбор покупателей.

Дальнейшее развитие

Государственная политика в сфере поддержки ОТП выходит за рамки отдельных мер и приобретает комплексный характер. Новая модель охватывает весь цикл развития отечественного производителя - от подтверждения статуса и доступа к государственным преференциям до формирования устойчивого спроса на казахстанскую продукцию. Введение РКТП, реализация индустриальных проектов, развитие перерабатывающих отраслей, совершенствование механизмов регулируемых закупок и инструменты стимулирования спроса действуют как взаимосвязанные элементы одной системы. Дальнейшая динамика будет определяться тем, насколько накопленный производственный потенциал конвертируется в фактическую долю казахстанской продукции на внутреннем рынке и в несырьевой экспорт. Ключевое значение здесь приобретают выход 200 индустриальных проектов на проектную мощность, углубление переработки в АПК в рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы и сокращение импортозависимости по позициям, где обеспеченность отечественным производством остается ниже 100%.