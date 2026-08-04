В Казахстане расширят кредитование проектов животноводства

В рамках поручений Президента правительство РК продолжает работу по наращиванию производства отечественной агропромышленной продукции и расширению рынков сбыта

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В ходе заседания правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что одним из приоритетных направлений должно стать мясное животноводство, сообщает Kazpravda.kz

«Необходимо продолжить активное насыщение внутреннего рынка отечественной агропромышленной продукцией, расширять сбыт и активнее продвигать продукцию на внешних рынках. Одним из приоритетных направлений должно стать развитие животноводства, особенно мясного, которое обладает высоким мультипликативным эффектом. Важно максимально использовать этот потенциал и закрепить позиции Казахстана на внешних рынках как одного из ведущих экспортеров мясной продукции», — подчеркнул глава Кабмина.

Министерству национальной экономики поручено в кратчайшие сроки рассмотреть и представить заключение на финансово-экономическое обоснование по увеличению уставного капитала холдинга «Байтерек» для кредитования проектов животноводства и инвестиционных проектов.