Тысячи алматинцев исполнили песни Абая под открытым небом

В преддверии Дня Абая в Алматы организовали кинопоказ и музыкально-поэтическую программу

Фото: Акимат Алматы

В Алматы в преддверии Дня Абая прошел культурный вечер, посвященный творческому наследию великого казахского поэта и просветителя. Программа собрала тысячи зрителей, передает Kazpravda.kz.

Вечер начался с показа под открытым небом документального фильма «Алғашқы кітап». Картина в жанре докудрамы рассказывает об истории первого сборника произведений Абая, изданного в 1909 году в Санкт-Петербурге.

«Фильм рассказывает, как произведения Абая были собраны и подготовлены к печати, кто участвовал в издании первой книги поэта, почему она вышла именно в Санкт-Петербурге и с какими трудностями пришлось столкнуться на пути к ее публикации», - сообщили в акимате Алматы.

Картина снята при поддержке Министерства культуры и информации РК и Государственного центра поддержки национального кино.

После кинопоказа для зрителей продолжилась музыкально-поэтическая и концертная программа, посвященная творчеству Абая.

Кульминацией вечера стало совместное исполнение песен поэта под открытым небом. К артистам присоединились более тысячи зрителей.