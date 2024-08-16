Казахстан признан лучшим направлением делового туризма в Индии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан признали лучшей MICE-дестинацией для бизнес-туристов из Индии в 2023-2024 году. Эта престижная номинация была вручена в рамках ежегодной церемонии награждения The MICE Conference Expo & Awards (TMCEA) в столице Индии - Дели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Награда была присуждена редакцией журнала MICE Affairs, а сама церемония является одним из важнейших событий для MICE-индустрии, где собираются ведущие представители рынка для обсуждения актуальных трендов, проведения деловых встреч и определения лучших в своей отрасли.

Награду от Kazakh Tourism принял представитель компании в Индии - Прашант Чодри из рук генерального директора MICE Affairs Media Group, Сачина Маночи.

Напомним, что Сачин Маночи посетил столицу Казахстана и Алматы в прошлом году в рамках визита, организованного АО «НК «Kazakh Tourism».

В министерстве отметили, что MICE-индустрия, включающая конференции, конгрессы, выставки и другие деловые мероприятия, является одним из перспективных направлений сотрудничества между Казахстаном и Индией.