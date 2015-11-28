Казахстан призвал страны Центральной Азии объединиться против терроризма

Объединить антитеррористические усилия призвал страны Центральной Азии Казахстан в ходе шестой ежегодной встречи заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, организованной Региональным Центром ООН по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Как сообщается, участники встречи отметили сохраняющуюся тенденцию роста экономических вызовов в регионе и трансграничных угроз, в том числе связанных с положением в Афганистане. Было высказано единодушное мнение о необходимости продолжения конструктивного диалога между странами Центральной Азии, как при участии РЦПДЦА, так и на других площадках, особенно в вопросах водопользования, трансграничного сотрудничества и транспортного сообщения.
Делегации обменялись мнениями по вопросам укрепления регионального сотрудничества и взаимодействия с Региональным Центром в предотвращении угроз безопасности и стабильности в регионе, в первую очередь, в отношении заметного роста радикализма, экстремизма и терроризма.
Руководитель казахстанской делегации Посол по особым поручениям МИД Тимур Уразаев призвал поддержать предложение Астаны объединить антитеррористические усилия всех стран под эгидой ООН в конфигурации, высказанной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, с унификацией списка террористических организаций, созданием механизма по преследованию, аресту и экстрадиции лиц, причастных к терроризму и с мерами по искоренению причин возникновения терроризма и роста экстремизма.
"В ходе встречи также были рассмотрены итоги деятельности Регионального Центра ООН в сотрудничестве со странами Центральной Азии в 2015 году. Участники встречи выразили поддержку усилиям Регионального Центра ООН по созданию благоприятных условий для достижения долгосрочных решений региональных проблем на основе взаимной выгоды для всех стран региона и принципов международного права", – говорится в сообщении.