Казахстан ратифицировал Марракешский договор об облегчении доступа слепых к печатной информации

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Ратифицировать Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, совершенный в Марракеше 27 июня 2013 года», - говорится в официальном документе.

Присоединение Казахстана к Марракешскому договору позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам для лиц с инвалидностью по зрению, а также обеспечить доступ к культурной и социальной жизни общества и предоставит возможность осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных для таких лиц форматах.

Защита прав граждан с ограниченными возможностями и формирование инклюзивной среды - одно из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой в РК. В этой связи положения договора направлены на повышение доступа к литературным и художественным произведениям для людей с нарушением зрения.

В рамках соглашения предусмотрены механизмы для осуществления трансграничного обмена произведениями в доступном формате по линии уполномоченных органов.

Текст закона публикуется в печати.