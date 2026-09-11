Токаев назначил послов Казахстана в Малайзии и Грузии

Пресс-служба Президента сообщила о назначении новых послов Казахстана в двух странах, передает Kazpravda.kz
Так, указами Главы государства:
Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Грузии;
Адуов Талгат Мубаракович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии.
Другим указом Главы государства Сугурбаев Булат Булатович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству.