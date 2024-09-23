Казахстан ратифицировал соглашение об упрощенном таможенном коридоре между странами ОТГ

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между правительствами государств – членов Организации тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Предполагается, что соглашение позволит ускорить проведение таможенного контроля по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями, что в свою очередь даст импульс развитию международным торговым отношениям.

Далее, после подписания соглашения Казахстаном, в течение шести месяцев будут разработаны и утверждены технические условия, с последующим запуском пилотного проекта. По его завершению таможенные органы начнут обмен информацией. Упрощенные формальности для торговых операторов будут применяться там, где это возможно.

Ожидается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию торгово-экономических отношений и укреплению взаимной экономической интеграции между странами Организации тюркских государств. Реализация закона даст положительный социально-экономический эффект.

Ранее, в июне президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств – членов Организации тюркских государств». Целью данного соглашения также является развитие транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений.