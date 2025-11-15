На момент подписания номера в печать в копилке нашей команды было 35 медалей (10 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых). Еще две страны – Иран и Египет – занимают в медальном зачете ­третье и четвертое места, имея также по 10 золотых наград, но отставая от нас по серебру и бронзе. Абсолютный лидер турнира – сборная Турции (97 медалей: 54–26–17). На втором месте – команда Узбекистана (46 медалей: 15–17–14).

Ну а теперь о новых чемпионах и призерах.

Представитель команды Казах­стана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал двукратным победителем Игр. Напомним, что он уже выигрывал золото в командном состязании среди мужчин, а теперь добился успеха и в одиночном разряде. Причем в финале ему противостоял его же соперник по 1⁄8 финала Олимпийских игр-2024 – египтянин Омар Ассар. В Париже Кирилл уступил, а в Эр-Рияде взял более чем убедительный реванш – 4:1.

– На Исламиаде был фантастический марафон. Очень рад, что уезжаю домой с победой. Это прекрасное чувство. Завоевал две медали, хотя хотелось бы, конечно, три награды, – отметил Кирилл Герасименко.

Двукратной победительницей Игр стала наша пловец Софья Сподаренко. Она взяла золото на дистанции в 50 м баттерфляем, а теперь стала сильнейшей в этой же дисциплине, но уже на 100 м. На втором и третьем местах – Дефне Таниг и Сехер Кая (Турция).

– Счастлива завоевать вторую золотую медаль! Как ни странно, на стометровке плылось лучше. С нами работают много тренеров, специалистов из различных сфер – всем большое спасибо. Также спасибо болельщикам за поддержку, – сказала после финиша Софья Сподаренко.

Четыре медали теперь на счету и у нашего пловца Адильбека Мусина. Он победил на дистанции 50 м баттерфляем, взял серебро в этой же дисциплине на 100 м, а также серебро в эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием вместе с Галымжаном Балабеком, Айбатом Мырзамуратовым и Глебом Коваленей. И наконец, четвертую награду – еще одно серебро – Адильбек выиграл в мужской эстафете 4 по 100 м вольным стилем вмес­те с Галымжаном Балабеком, ­Айбатом Мырзамуратовым, Глебом Коваленей и Даниилом Черепановым (пятый участник выступал в предварительных заплывах).

Трехкратным серебряным призером Игр исламской солидарности стала наша тяжелоатлетка Любовь Ковальчук, выступающая в весовой категории свыше 86 кг. Вначале она была второй в упражнении «рывок» (117 кг), затем взяла серебро в «толчке» (150 кг) и в итоге стала второй в сумме двоеборья (267 кг).

Бронзовая медаль у штангис­та Артема Антропова (в весе до 110 кг) в «толчке» (223 кг). В «рывке» казахстанец стал седьмым, а в сумме двоеборья – пятым.

Еще одну бронзовую награду в нашу копилку принесла каратистка Дайяна Даренская (до 68 кг), победив Марьям Альсалах (Саудовская Аравия).