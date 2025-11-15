Казахстан – в тройке лидеров

Спорт
92
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на VI Играх исламской солидарности, в которых участвуют спортсмены из 57 стран, сборная Казахстана поднялась на третье общекомандное место.

фото olympic.kz

На момент подписания номера в печать в копилке нашей команды было 35 медалей (10 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых). Еще две страны – Иран и Египет – занимают в медальном зачете ­третье и четвертое места, имея также по 10 золотых наград, но отставая от нас по серебру и бронзе. Абсолютный лидер турнира – сборная Турции (97 медалей: 54–26–17). На втором месте – команда Узбекистана (46 медалей: 15–17–14).

Ну а теперь о новых чемпионах и призерах.

Представитель команды Казах­стана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал двукратным победителем Игр. Напомним, что он уже выигрывал золото в командном состязании среди мужчин, а теперь добился успеха и в одиночном разряде. Причем в финале ему противостоял его же соперник по 1⁄8 финала Олимпийских игр-2024 – египтянин Омар Ассар. В Париже Кирилл уступил, а в Эр-Рияде взял более чем убедительный реванш – 4:1.

– На Исламиаде был фантастический марафон. Очень рад, что уезжаю домой с победой. Это прекрасное чувство. Завоевал две медали, хотя хотелось бы, конечно, три награды, – отметил Кирилл Герасименко.

Двукратной победительницей Игр стала наша пловец Софья Сподаренко. Она взяла золото на дистанции в 50 м баттерфляем, а теперь стала сильнейшей в этой же дисциплине, но уже на 100 м. На втором и третьем местах – Дефне Таниг и Сехер Кая (Турция).

– Счастлива завоевать вторую золотую медаль! Как ни странно, на стометровке плылось лучше. С нами работают много тренеров, специалистов из различных сфер – всем большое спасибо. Также спасибо болельщикам за поддержку, – сказала после финиша Софья Сподаренко.

Четыре медали теперь на счету и у нашего пловца Адильбека Мусина. Он победил на дистанции 50 м баттерфляем, взял серебро в этой же дисциплине на 100 м, а также серебро в эстафете 4 по 100 м комплексным плаванием вместе с Галымжаном Балабеком, Айбатом Мырзамуратовым и Глебом Коваленей. И наконец, четвертую награду – еще одно серебро – Адильбек выиграл в мужской эстафете 4 по 100 м вольным стилем вмес­те с Галымжаном Балабеком, ­Айбатом Мырзамуратовым, Глебом Коваленей и Даниилом Черепановым (пятый участник выступал в предварительных заплывах).

Трехкратным серебряным призером Игр исламской солидарности стала наша тяжелоатлетка Любовь Ковальчук, выступающая в весовой категории свыше 86 кг. Вначале она была второй в упражнении «рывок» (117 кг), затем взяла серебро в «толчке» (150 кг) и в итоге стала второй в сумме двоеборья (267 кг).

Бронзовая медаль у штангис­та Артема Антропова (в весе до 110 кг) в «толчке» (223 кг). В «рывке» казахстанец стал седьмым, а в сумме двоеборья – пятым.

Еще одну бронзовую награду в нашу копилку принесла каратистка Дайяна Даренская (до 68 кг), победив Марьям Альсалах (Саудовская Аравия).

#Спорт #Эр-Рияд #Игры исламской солидарности

Популярное

Все
Результат, вошедший в историю
В зоосаде Бурабая – пополнение
Связанные одной цепью...
Победа на Кубке мира
Объединяя природу, спорт и досуг
Звезды помогут выбрать профессию
Пока живу – надеюсь
Аккорды памяти
Казахстан – в тройке лидеров
Родом из детства
Амуниция как национальный код
За честность и прозрачность
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Сенсационное серебро из Японии
США исключили президента Сирии из списка террористов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
В СКО ограничено движение транспорта
Чипсы из нарынкольской картошки
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Театр отмечает юбилей
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за …
Большой футбол начинается с малых полей
Еще четыре золота!
Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]