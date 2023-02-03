Казахстан вошел в топ-10 стран по доступному отдыху – рейтинг Curly Tales

Казахстан вошел в топ-10 стран по доступному отдыху по версии популярного сайта Curly Tales. Авторы зарубежного рейтинга порекомендовали туристам посетить Чарынский каньон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и спорта РК.

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

В Минкультуры пояснили, что Curly Tales – платформа для контента цифровых кочевников по тематике food, travel, experiences & lifestyle.

На сайте опубликованы страны, которые туристам рекомендуют посетить в этом месяце. Помимо Казахстана, в рейтинг бюджетных направлений также вошли такие страны, как Турция, Грузия, Египет, Вьетнам, Лаос, Кения и другие.

Авторы рейтинга предлагают туристам, к примеру, посетить и восхититься красотой Чарынского каньона.

В МКС РК отметили, что ранее популярный британский журнал Condé Nast Traveller опубликовал статью «The most breathtaking places to visit in Kazakhstan» про основные направления для путешествий в нашей стране.