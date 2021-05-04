Казахстанец Алмаз Ибрагимов назначен советником Президента Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому Ибрагимов Алмаз Турдуметович назначен советником Президента Кыргызской Республики на общественных началах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента КР.
Алмаз Ибрагимов – уроженец Иссык-Кульской области Киргизской ССР, долгие годы являлся топ-менеджером крупных промышленных предприятий в Казахстане, где реализовал инновационный проект.
За большой вклад в развитие экономики Казахстана Алмаз Ибрагимов награжден орденами "Курмет" и "Отан", также он обладатель ордена "Барыс" 1 и 3 степеней и знака "Енбек данкы" трех степеней, имеет звания почетного академика Академии минеральных ресурсов Казахстана и почетного профессора Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.
Алмаз Ибрагимов – уроженец Иссык-Кульской области Киргизской ССР, долгие годы являлся топ-менеджером крупных промышленных предприятий в Казахстане, где реализовал инновационный проект.
За большой вклад в развитие экономики Казахстана Алмаз Ибрагимов награжден орденами "Курмет" и "Отан", также он обладатель ордена "Барыс" 1 и 3 степеней и знака "Енбек данкы" трех степеней, имеет звания почетного академика Академии минеральных ресурсов Казахстана и почетного профессора Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.