Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата мира по шорт-треку в Китае

Фото: НОК

В Пекине стартовал чемпионат мира по шорт-треку. В рамках турнира состоялся квалификационный раунд соревнований на дистанции 1500 метров среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

По итогам четвертьфиналов в следующий раунд пробился казахстанец Адиль Галиахметов.

В своем забеге шорт-трекист финишировал вторым, что позволило ему напрямую квалифицироваться в полуфинал ЧМ.

Глеб Ивченко (третье место в забеге), в свою очередь, продолжит борьбу на мировом первенстве в утешительном раунде.

В случае успешного выступления он также попадёт в список участников 1/2 финала.