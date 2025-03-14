Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата мира по шорт-треку в Китае

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Адиль Галиахметов финишировал вторым в забеге

Фото: НОК

В Пекине стартовал чемпионат мира по шорт-треку. В рамках турнира состоялся квалификационный раунд соревнований на дистанции 1500 метров среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

По итогам четвертьфиналов в следующий раунд пробился казахстанец Адиль Галиахметов. 

В своем забеге шорт-трекист финишировал вторым, что позволило ему напрямую квалифицироваться в полуфинал ЧМ.

Глеб Ивченко (третье место в забеге), в свою очередь, продолжит борьбу на мировом первенстве в утешительном раунде.

В случае успешного выступления он также попадёт в список участников 1/2 финала. 

#Китай #чемпионат мира #полуфинал #НОК #шорт-трек #казахстанец

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