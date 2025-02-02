Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел встречу с президентом компании Samsung Electronics Central Eurasia Юджином Джонгом, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества.

Роман Скляр обозначил важность продолжения работ по встраиванию местных производителей в глобальную цепочку поставок, углублению локализации, обеспечению роста производства и расширению номенклатуры выпускаемой продукции.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения между Samsung Electronics Central Eurasia и заводом Silk Road Electronics, в рамках которого первые казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу уже во втором квартале 2025 года.

Данный проект откроет дополнительные возможности для отечественного машиностроения и создаст новые высококвалифицированные рабочие места.

Также в ходе встречи был обсужден ряд других вопросов в сфере производства бытовой техники и дальнейшего развития тесных кооперационных связей.