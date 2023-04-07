Казахстанский боец с рекордом 16-0 перешел в UFC

Это уже второй за неделю контракт казахстанцев с UFC.

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Казахстанский боец Азат Максум с победным рекордом 16-0 перешел в UFC. Официальное заявление об этом сделала лига OCTAGON, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Впервые в истории лига, основанная в Казахстане, открыла путь в лучший промоушен мира. Непобежденный Азат Максум провел в лиге OCTAGON восемь безупречных поединков, став чемпионом лиги и одним из лучших проспектов в мире ММА в своей весовой категории. Мы гордимся подписанием Максума в UFC. Азат - яркий пример возможностей, которые открывает для бойцов лига OCTAGON", - говорится в заявлении.

27-летний файтер наилегчайшего веса стал седьмым представителем Казахстана в UFС. В этой весовой категории выступают еще двое соотечественников. Ранее Азат являлся чемпионом казахстанского промоушена OCTAGON, а также выступал под эгидой одной из ведущих азиатских организаций - BRAVE CF.

Контракт рассчитан на четыре боя.

Накануне также было объявлено о переходе в UFC Асу Алмабаева. Оба бойца выступают в наилегчайшем весе.