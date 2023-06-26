Казахстанский теннисист выиграл исторический титул

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Для бублика это первый финал турнира категории ATP 500.

Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал победителем турнира ATP 500 - Terra Wortmann Open в Галле (Германия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В финальном матче Бублик, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, нанес поражение седьмой ракетке мира - россиянину Андрею Рублеву - 6:3, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 35 минут.

Этот финал стал для Бублика восьмым в карьере в рамках состязаний АТР. При этом, чемпионом он становился лишь однажды.

Так же, для казахстанца это первый финал турнира категории ATP 500.

Отмечается, что победитель турнира заработает 410 515 евро, а также получит 500 рейтинговых очков.

#турнир #теннис #победа #титул #Бублик

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