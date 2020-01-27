Казахстанцы стали чаще ездить на автобусах

Пассажирские перевозки автобусами выросли на 6% за года, такси – сократились на 3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Пассажироперевозки за 12 месяцев 2019 года достигли 23,83 млрд пассажиров, против 23,02 млрд пассажиров годом ранее (прирост составил 3,5%). Пассажирооборот достиг 295,2 млрд пассажирокилометров, увеличившись на 4,9% за год (показатель 2018 года — 281,5 пкм).
Основная нагрузка по пассажироперевозкам традиционно ложится на автомобильный и городской электрический транспорт: в этом сегменте в 2019 году было перевезено 23,8 млрд пассажиров, против 22,99 млрд человек годом ранее (прирост – 3,5%).
По видам транспорта в сегменте главные перевозчики (99,6% всех пассажиров) – автобусы (17,5 млрд пассажиров, плюс 5,9% за год) и такси (6,2 млрд пассажиров – на 2,9% меньше, чем годом ранее).
Воздушным транспортом за 2019 год было перевезено 8,6 млн пассажиров, годом ранее – 7,9 млн пассажиров. Прирост составил 9,6%.
Доходы предприятий, оказывающих услуги перевозки пассажиров, багажа и грузов, составили 3,1 трлн тенге, против 2,8 трлн тенге годом ранее.