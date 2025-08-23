11–12 октября 2025 года в столице Узбекистана пройдет VII Ташкентский международный фестиваль рекламы TAF!25, который соберёт лучших экспертов и проекты креативного рынка со всех континентов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: taf25.marketing.uz

В этом году Tashkent International Advertising Festival TAF!25 впервые открывает конкурс эффективности и креативности для брендов, агентств и молодых креаторов из любой точки мира. Это не просто конкурс, а масштабная платформа для обмена идеями, построения глобальных связей и демонстрации сильнейших креативных решений, созданных в 2024–2025 годах.

Организаторы фестиваля обещают международную рекламную конференцию, выставку «Реклама года», легендарный ABC-show, показ самых ярких рекламных роликов со всего мира, воркшопы и мастер-классы, и, конечно же, церемонию награждения победителей в 35 номинациях по выбору международного жюри.

Среди ключевых категорий конкурса: стратегический маркетинг, digital и SMM-кампании, ESG-коммуникации, брендинг, графический и продуктовый дизайн, PR, B2B/B2C-проекты и многое другое. Молодые креаторы могут подать свои идеи в номинации Concept абсолютно бесплатно.

Фестиваль курируют признанные лидеры индустрии: Асхат Ускембаев, официальный представитель Cannes Lions в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане, и Темур Саъдий, CEO/дизайн-директор MA’NO Branding, председатель Комитета по конкурсам Маркетинговой ассоциации Узбекистана.

Оценивать работы будут более 30 признанных профессионалов из Казахстана, Великобритании, Нидерландов, Испании, Венгрии, Сингапура, ОАЭ, России, Польши, Сербии, стран Центральной Азии и так далее.

Подача заявок уже открыта! До 24 августа — основной период подачи. Финальный дедлайн — 2 сентября.

Участвовать в конкурсе и узнать больше информации можно на официальном сайте фестиваля: https://taf25.marketing.uz